"Хоч у когось є святковий настрій": у Києві помітили незвичайну машину-ялинку (фото)

Напередодні свят люди намагаються не втрачати оптимізм

У Дарницькому районі столиці перехожі помітили легковий автомобіль, який був яскраво та креативно прикрашений до новорічних свят. Так, власник машини повністю обмотав кузов різнокольоровими гірляндами, які особливо ефектно виглядають у вечірній час.

Жителі та гості міста з позитивом відреагували на такий "тюнінг" та залишили в мережі безліч позитивних коментарів. Фото незвичайного авто було опубліковано у Телеграм-каналі "Лівий берег Київ".

Так, вулицями столиці катається "новорічний" автомобіль, який прикрашений гірляндами та нагадує собою святкову ялинку. Як зазначається, це авто часто бачать на вулицях Драгоманова та Ревуцькій, що в Дарницькому районі столиці.

"Новорічний" автомобіль

"Новорічний" автомобіль

Фотографії машини з незвичайним "тюнінгом" опублікували у соцмережі та люди позитивно відреагували на такий креатив. У коментарях багато хто відзначив, що авто виглядає дійсно красиво і пораділи тому, що "хоч у когось є святковий настрій".

Окрім цього, люди подякували водіям, які витрачають свій час та сили на те, щоб прикрасити власне авто та порадувати оточуючих.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, в яких районах Києва встановлено святкові ялинки та організовано новорічні локації: адреси. Так, у 2023 році святкові локації та новорічні ялинки було організовано у кожному з районів Києва.

Варто зазначити, що створення різдвяно-новорічних декорацій лягло на плечі районних адміністрацій, яким вдалося організувати все власними силами — без залучення бюджетних коштів.