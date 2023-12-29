2000 долларов за "квадрат": в центре Киева продают землю под застройку – что известно о владельцах

Землю которую государство оценило в 5 миллионов гривен, владельцы продают за 700 тысяч долларов

Примерно 2000 долларов – в такую сумму оценили 1 квадратный метр киевской земли, которую продают около Национального цирка и универмага "Украина" в самом центре столицы. На продажу выставлен участок площадью в 350 квадратных метров.

Объявление о продаже данного участка, на котором сейчас расположена мини-парковка на десяток-полтора авто, появилось 28 декабря на сервисе OLX. Эту землю предлагают под строительство жилья и общественную застройку.

"Телеграф" решил поинтересоваться, кто является владельцем такой земли в Киеве и как он заполучил участок в частную собственность.

Участок на карте города

Купить землю в столице как частный собственник можно, но

Как пояснили "Телеграфу" источники на строительном рынке столицы, в любом городе теоретически можно получить землю в частную собственность, но именно для строительства предпочитают брать в аренду.

"Покупка земли в частную собственность стоит намного дороже аренды, к тому же по завершении строительства землю придется передавать на баланс города. В случае с частной собственностью на землю мы либо отдаем эту землю бесплатно, в придачу к жилью, перед тем заплатив за нее деньги, или включаем ее цену в стоимость жилья, что сказывается на цене. В итоге проще взять участок под строительство в аренду, возвести жилье, а потом продать квартиры и вернуть участок на баланс города", — объяснили "Телеграфу" в одной из девелоперских компаний столицы.

Кто продает?

Что касается владельца земли, то земельный участок с кадастровым номером 8000000000:88:219:0006 на правах частной собственности принадлежит ООО "Трой", которой владеют Юрий Фирстенко (70%) и Александр Шипович (30%).

Владелец земли ООО "Трой"

О компаньонах известно крайне мало. Так, Юрий Фирстенко начинал в бизнесе более 10 лет назад и, по данным сервиса YouControl, являлся директором и владельцем порядка 10 коммерческих структур, большая часть которых ныне обанкротились или принадлежат другим владельцам. А в 2007-2012 годах Фирстенко успел побывать помощником на общественных началах нардепа Валерия Харлима от Партии регионов.

У самого ООО "Трой" в истории есть скандал, связанный с застройкой части жилого дома в Печерском районе столицы. Тогда в ходе реконструкции в здании нарастили пять этажей на 10 квартир общей площадью 1863,5 кв.м.

Компания пообещала принять финансовое участие в реконструкции дома и заключила инвестиционный договор, однако свои обязательства не выполнила. В итоге основным инвестором выступила компания ООО "Геката", которая вложила в ремонт более 6 млн грн и получила права собственности на квартиры через суд.

При этом любопытно, что владельцем "Гекаты" также выступал Юрий Фирстенко. Как так получилось, что две фирмы одного владельца не договорились о том, как будут финансировать работы и делить квартиры, спустя 12 лет уже не узнаешь, да и ООО "Геката" обанкротилась.

Паспорт земельного участка

Второй владелец "Троя" — ныне проживающий в Словакии Александр Шипович, о котором тоже известно немного, но эта известность скандального характера.

Он является одним из совладельцев ряда коммерческих структур, среди которых ООО "Биологические очистные системы", которая по факту является частью водо-канализационного хозяйства города Вознесенск Николаевской области. Данная компания поровну принадлежит территориальной громаде города и ЧАО "Вознесенский кожзавод", 40% которого владеет Александр Шипович.

К ООО "Биологические очистные системы" у жителей и журналистов Вознесенска немало вопросов, но это не мешает госструктурам заказывать у предприятия товары и услуги на общую сумму почти 15 млн грн. примерно с 2016 года.

Каким образом непубличные бизнесмены смогли получить в собственность столичную землю стоимостью в сотни тысяч долларов – неизвестно. Кстати нормативная оценка земли, которую хотят продать за 700 тысяч долларов составляет 5,1 млн грн. Но при этом как пояснили "Телеграфу" все те же источники на строительном рынке столицы — для строительства жилого комплекса на десятки этажей участка в 350 квадратных метров не хватит.

Формально эта земля стоит всего 5 млн грн

"Его хватит скорее для возведения некоего частного особняка или офиса, не более того. Жилой комплекс требует площади земельного участка в 3000-5000 квадратных метров", — заявил источник "Телеграфа".

А тем временем в Киеве продолжают процветать схемы по распилу государственной земли под будущую застройку.