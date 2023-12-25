В Киеве хотят распилить "золотую" государственную землю под новый ЖК: что узнал "Телеграф"

Строительный бум в столице продолжается иногда с использованием старых традиционных схем хаотической застройки города

Несмотря на войну и угрозы новых обстрелов со стороны России, в Киеве продолжается масштабный строительный бум. Ранее оживление на столичном первичном рынке недвижимости после вторжения РФ нередко сопровождалось как громкими скандалами с разрушением исторических построек, так и чрезвычайными событиями из-за действий некоторых застройщиков.

"Телеграф" наткнулся на след очередной "новой-старой" схемы, как из-под контроля государства ловкие дельцы попытались вывести ценный земельный участок под строительство нового жилого комплекса в Подольском районе, который считается одним из трех наиболее престижных и дорогих в городе.

Где может появиться новая проблемная точка?

Речь идет об улице Тираспольской, 43, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Сырец". Там расположены остатки тепличного хозяйства госпредприятия "Цветы Украины".

Ранее стало известно, что право долгосрочной аренды земли под полуразрушенными теплицами пыталась отсудить фирма из орбиты скандально известного застройщика и инвестора Василия Хмельницкого. Однако Фонд госимущества отстоял этот актив в Верховном суде Украины. Хотя потенциально судьба этой земли и имущества остается неопределенной — если там не будет строить Хмельницкий, возникает вопрос: "Кто это будет делать?" и "Что будет дальше с этим заброшенным активом?".

В чем суть нового скандала?

Несмотря на определенную паузу в запуске метро на Виноградарь, эта северо-западная часть города в последние годы динамично застраивается. Ранее стало известно о строительстве вблизи "Варшавского квартала" еще одного крупного жилмассива почти на 100 га земли госпредприятия, которое занималось садоводством. Соседний массив Сырец тоже не выходит из поля зрения девелоперов. В предыдущие годы в этом месте выросли современные "свечи". Один из примеров — соседний с теплицами ЖК "Город цветов". В результате часть зеленых зон (парк, роща и уникальная экосистема) оказалась в зоне риска из-за новых аппетитов стройкомпаний.

Старые теплицы, где мог появиться новый ЖК

Опасений местным жителям добавил тот факт, что в другой локации на Сырце — на территории бывшего мотоциклетного завода Хмельницкий уже возвел т.н. инновационный парк… с жилыми домами.

Отметим, по данным сайтов по поиску/продаже недвижимости, в декабре 2023-го участки в Подольском районе в среднем стоят (в зависимости от площади и локации) от нескольких до десятков миллионов гривен. А здесь — почти 0,5 гектара недалеко от метро в окружении парков (Дендропарк и Сырецкая роща), вплотную к заповедной охранной зоне.

По соседству с "Цветами Украины" уже возвышаются секции жилых комплексов

Как сообщили по запросу "Телеграфа" в департаменте земельных ресурсов КГГА, территорию целостного имущественного комплекса на Тираспольской ранее уже раздробили на пять частей.

— По данным Городского земельного кадастра (ГЗК), на ул. Тираспольской, 43, значатся пять земельных участков (учетные коды: 91:027:0001, 91:064:0022, 91:179:0002, 91:179:0005, 91:179:0158), закрепленные за ЧАО "Цветы Украины"… Ведомости ГЗК не являются подтверждением возникновения права собственности (пользования) земельными участками и носят исключительно информативный характер, — рассказали в мэрии.

Впрочем, как отмечают городские землеустроители, по представлению департамента решения относительно передачи (предоставления) указанных земельных участков физическим или юридическим лицам в собственность (пользование) Киевский городской совет не принимал.

В то же время, как проинформировали "Телеграф" в Фонде государственного имущества Украины, после судебного конфликта с компанией из сферы влияния Василия Хмельницкого, владельцем целостного имущественного комплекса №4086 на Тираспольской, 43 остается государство, в то же время арендатор пользуется им в течение срока аренды. Хотя в ФГИ признают, что там не знают, какие были мотивы у ЧАО "Агрофирма "Цветы Украины" относительно застройки или не застройки земли под теплицами. А окончательное решение по аренде имущества и земли принимает Кабмин по представлению Фонда.

— На сегодняшний день Фонд не может предусмотреть, будет ли передан объект в аренду. В случае принятия решения о передаче объекта в аренду в соответствии с требованиями соответствующего законодательства, такая передача будет осуществляться в ЭТС (электронной торговой системе) путем проведения электронного аукциона, и затем с победителем такого аукциона заключается договор аренды, — пояснили в ведомстве.

Ранее в КГГА "Телеграфу" также объясняли, что для Тираспольской, 43, на уровне города отсутствует детальный план застройки территории. А значит, эта земля находится в "серой зоне" на карте города — вне четкого регулирования с ограничениями. Наверное, этими пробелами и попытались воспользоваться ловкие девелоперы.

Впрочем, сейчас застройку земли цветоводства новыми очередями высотных жилых домов вроде бы удалось приостановить на начальном этапе.

Однако, учитывая многочисленные строительные скандалы в столице, юридические препятствия отдельные девелоперы нередко игнорируют. В результате в городе по состоянию на декабрь-2023 только официально насчитывается более 40 проблемных скандальных строительств.

Как сообщалось, рядом с жилым массивом Сырец — на Виноградаре — группа компаний "Столица" Владиславы Молчановой на почти сотни гектаров госземли планирует построить большой жилой комплекс с десятками высотных зданий.