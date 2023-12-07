Высотки вместо теплиц? В Киеве хотели построить новый ЖК без плана в "серой зоне"

Новые "свечи" должны были появиться на Сырце возле парка, но земельный участок еще находится в госсобственности

В Киеве земля, куда входит участок возле Дендрологического парка, который мог планировать застроить скандальный бизнесмен Василий Хмельницкий, не имеет утвержденного решением горсовета детального плана территории. А разрешения и согласования на строительство там нового жилищного комплекса городские власти пока не выдавали. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

В горадминистрации также уточнили: по данным электронной базы документооборота Департамента и данным Городской информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности, заказчикам строительства — ООО "Молодежный жилищный комплекс "Оболонь" (землепользователь), коммунальному предприятию по содержанию и эксплуатации жилищного фонда спецназначения "Спецжитлофонд" — предоставили градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка от 14.10.2013 № 18254/0/12/009-13 для строительства жилого комплекса на улице Тираспольской, 43, в Подольском районе.

— Кроме того, отмечаем, что градостроительные условия и ограничения не являются разрешением или документом разрешительного характера, согласно Закону Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и Законом Украины "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности", — отметили в Департаменте градостроительства и архитектуры.

Таким образом, из ответа следует, что новых высоток на этом участке пока не будут строить, ведь он фактически оказался в "серой зоне". Интересно, что информация об этом участке отсутствует в системе данных Opendatabot. А кадастровый номер земли (800000000:91:179:0507) по Тираспольской, 43 всплывает либо в судебных решениях на аналитической площадке YouControl, либо в документации к проекту решения Киевсовета еще от декабря-2022.

Так, в пояснительной записке указано, что на основании технической документации по разделу крупного земельного участка с кадастровым номером 800000000:91:179:0143 сформировали 13 меньших земучастков с соответствующими кадастровыми номерами. В том числе — и у Дендропарка.

Проектная документация Киевсовета

Напомним, на Тираспольской, 43, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Сырец" рядом с уникальным городским Дендрологическим парком на территории бывшего агрохозяйства "Цветы Украины" общей площадью 4800 квадратных метров (или 0,5 гектара ) находится целостный имущественный комплекс, который пребывает в госсобственности (в советское время здесь были теплицы, а в 1990-е хозяйство начало приходить в упадок).

За этот лакомый участок раньше и происходили судебные конфликты между государством и частниками. Впрочем, государство отстояло свою собственность по решению Верховного Суда от 11 октября 2023 г.

Постановление Подольского райсуда по земле на Тираспольской, 43

Застройщики присматриваются к этому ценному земучастку возле парка

Речь идет о почти охранной природной зоне (участок в упор граничит с Дендропарком, а дальше в сторону Виноградаря — идет природоохранная Сырецкая роща со спецстатусом). А недалеко после завершения строительства должна появиться станция метро "Мостицкая" зеленой ветки подземки. То есть, эта земля рядом с парком под строительство крайне ценна любому застройщику.

Как сообщалось, тем временем в Киеве не утихают строительные скандалы: 1 декабря в Подольском районе разразился масштабный пожар. Как оказалось, огонь охватил историческое здание, являвшееся образцом жилой застройки Подола конца XIX века.

Также "Телеграф" писал, что строительство метрополитена на массив Виноградарь затягивают. Осенью этого года метростроевцы еще вели работы на участке от станции "Сырец" и устанавливали монолитные тоннели. Поэтому об открытии движения к станции "Мостицкая" сейчас даже и речи быть не может.