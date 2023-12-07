Висотки замість теплиць? У Києві хотіли побудувати новий ЖК без плану у "сірій зоні"

Нові "свічки" мали з'явитися на Сирці біля парку, але земельна ділянка ще перебуває у держвласності

У Києві земля, куди входить ділянка біля Дендрологічного парку, яку міг планувати забудувати скандальний бізнесмен Василь Хмельницький, не має затвердженого рішенням міськради детального плану території. А дозволи і погодження на будівництво там нового житлового комплексу міська влада поки не видавала. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

В міськадміністрації також уточнили: за даними електронної бази документообігу Департаменту та даними Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності, замовникам будівництва — ТОВ "Молодіжний житловий комплекс "Оболонь" (землекористувач), комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спецпризначення "Спецжитлофонд" — надано містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки від 14.10.2013 № 18254/0/12/009-13 для будівництва житлового комплексу на вул. Тираспольській, 43, у Подільському районі.

— Крім того, зазначаємо, що містобудівні умови та обмеження не є дозволом або документом дозвільного характеру, згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Законом України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, — зазначили в Департаменті містобудування та архітектури.

Таким чином, з відповіді випливає, що нових висоток на цій ділянці поки не будуватимуть, адже вона фактично опинилась в такій собі "сірій зоні". Цікаво, що інформація про цю ділянку відсутня в системі даних Opendatabot. А кадастровий номер землі (800000000:91:179:0507) по Тираспольській, 43, спливає або у судових рішеннях в аналітичному майданчику YouControl, або в документації до проєкту рішення Київради ще від грудня-2022.

Так, у пояснювальній записці вказано, що на підставі технічної документації щодо поділу великої земельної ділянки з кадастровим номером 800000000:91:179:0143 сформовано аж 13 менших земділянок з відповідними кадастровими номерами. У тому числі і біля Дендропарку.

Проєктна документація Київради

Нагадаємо, на Тираспольській, 43, за 10 хвилин пішої ходи від станції метро "Сирець" поряд із унікальним міським Дендрологічним парком на території колишнього агрогосподарства "Квіти України" загальною площею 4800 квадратних метрів (або 0,5 гектара) знаходиться цілісний майновий комплекс, що перебуває у держвласності (за радянських часів тут були теплиці, а у 1990-ті господарство почало занепадати).

За цю ласу ділянку раніше і відбувались судові конфлікти між державою та приватниками. Втім, держава відстояла свою власність за рішенням Верховного Суду від 11 жовтня 2023 р.

Ухвала Подільського райсуду по землі на Тираспольській, 43

Забудовники придивляються до цієї цінної земділянки біля парку

Мова йде про майже охоронну природну зону (ділянка впритул межує з Дендропарком, а далі в бік Виноградаря — йде природоохоронний Сирецький гай зі спецстатусом). А неподалік після завершення будівництва має з'явитися станція метро "Мостицька" зеленої гілки підземки. Тобто, ця земля поряд із парком під будівництво вкрай цінна для будь-якого забудовника.

Як повідомлялось, тим часом у Києві не вщухають будівельні скандали: 1 грудня у Подільському районі спалахнула масштабна пожежа. Як виявилося, вогонь охопив історичну будівлю, яка була взірцем житлової забудови Подолу кінця ХІХ століття.

Також "Телеграф" писав, що будівництво метрополітену на масив Виноградар затягують. Восени цього року метробудівці ще вели роботи на ділянці від станції "Сирець" і встановлювали монолітні тунелі. Тому про відкриття руху до станції "Мостицька" зараз навіть і мови бути не може.