Шахрайство чи маячня: у Києві виник скандал навколо продажу "царської" гімназії з консьєржем (фото)

Будівлю імперських часів невідомі пропонують купити за 10 млн грн із торгом

В історичному центра Києва продають чотириповерхову будівлю часів Російської імперії. Відповідно до повідомлення на сайті безкоштовних оголошень OLX, вона розташована на вулиці Введенській, 35, у Подільському районі столиці, де знаходиться гімназія №107. Як зазначається в описі об'єкту нерухомості, його загальна площа становить 1 тис. м кв., а ціна — 10 мільйонів гривень (при цьому ще й можливий торг або обмін). Крім того, в оголошені зазначається, що тип угоди передбачає нібито переуступку прав власності від забудовника ЖК "Шкільний".

Сама будівля відноситься до імперського періоду. Такі будинки іноді називають "царськими" (збудованими ще до жовтневого перевороту 1917 року).

Також зазначається, що в будівлі є холодильник, посудомийна машина, плита, пральна машина, варильна панель, сушильна машина, мікрохвильова піч, духова шафа і навіть консьєрж із відеонаглядом.

Цікаво, але автор оголошення вказав район Шевченківський, хоча гімназія знаходиться в Подільському районі неподалік станцій метро "Тараса Шевченко" і "Контрактова площа". Також рекламодавець полінувався зробити свіжі знімки будівлі із закладом освіти та позичив знімок у Google. А контактний телефон в об'яві не вказаний — з автором можуть зв'язатися тільки авторизовані користувачі порталу, написавши йому (їй) повідомлення.

В саму гімназію додзвонитися не вдалося, а керівниця цього закладу освіти — Катерина Спітковська — на звернення видання не відповідає.

У коментарі журналістам "Телеграфу" заступник голови КМДА, ексголова Подільської РДА Валентин Мондриївський (координує та контролює департамент освіти і науки) бурхливо відреагував на скандальне оголошення: "Та це якась маячня, швидше за все".

"Телеграф" намагався зв'язатися і з автором цього дивного оголошення. Втім, уточнюючі запитання видання на момент публікації цієї новини залишилися без відповідей.

Зазначимо, нерідко ріелтори застосовують подібні маніпуляції для пошуку клієнтів, виставляючи привабливі оголошення зі "смішними" цінами. У разі, якщо на такі об’яви "клюють" потенційні замовники, такі ріелтори кажуть, мовляв, "Ой, по цьому об'єкту вже підписаний попередній договір" (чи називають інші причини), а потім пропонують інші об'єкти нерухомості за значно більшу ціну. І разом з тим пропонують укласти ексклюзивний договір на пошук нерухомості в обраному районі.

Втім, раніше "Телеграф" пояснював, як не потрапити на вудку шахраїв і назвав топ-11 схем афер з роботою в українському сегменті інтернету.

Також ми писали, що недавно у Києві продавали однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів.

Окрім того повідомлялось, що у столиці здавали в оренду квартиру з перськими килимами, позолотою та бивнями слона. Помешкання знаходилось у Печерському районі Києва. Власники пропонували взяти в оренду шикарну чотирикімнатну квартиру на території преміального клубного будинку Regent Hill. Вони просили 15 тисяч доларів на місяць за авторський ремонт і шикарний вид на монумент "Батьківщина-мати".