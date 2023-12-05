Мошенничество или бред: в Киеве возник скандал вокруг продажи "царской" гимназии с консьержем (фото)

Здание имперских времен неизвестные предлагают купить за 10 млн грн с торгом

В историческом центре Киева продают четырехэтажное здание времен Российской империи. Согласно сообщению на сайте бесплатных объявлений OLX, она расположена на улице Введенской, 35, в Подольском районе столицы, где находится гимназия №107. Как отмечается в описании объекта недвижимости, его общая площадь составляет 1 тыс. кв. м, а цена — 10 миллионов гривен (при этом еще и возможен торг или обмен). Кроме того, в объявлении отмечается, что тип соглашения предусматривает якобы переуступку прав собственности от застройщика ЖК "Школьный".

Само здание относится к имперскому периоду. Такие дома иногда называют "царскими" (построенными еще до октябрьского переворота 1917 года).

Также отмечается, что в здании есть холодильник, посудомоечная машина, плита, стиральная машина, варочная панель, сушильная машина, микроволновка, духовой шкаф и даже консьерж с видеонаблюдением.

Интересно, но автор объявления указал район Шевченковский, хотя гимназия находится в Подольском районе недалеко от станций метро "Тараса Шевченко" и "Контрактовая площадь". Также рекламодатель поленился сделать свежие снимки здания с учебным заведением и одолжил снимок у Google. А контактный телефон в объявлении не указан – с автором могут связаться только авторизованные пользователи портала, написав ему (ей) сообщение.

В саму гимназию дозвониться не удалось, а руководительница этого учебного заведения — Екатерина Спитковская — на обращение издания не отвечает.

В комментарии журналистам "Телеграфа" заместитель председателя КГГА, экс-председатель Подольской РГА Валентин Мондриевский (координирует и контролирует департамент образования и науки) бурно отреагировал на скандальное объявление: "Да это какой-то бред, скорее всего".

"Телеграф" пытался связаться и с автором этого удивительного объявления. Впрочем, уточняющие вопросы издания к моменту публикации этой новости остались без ответов.

Отметим, нередко риэлторы применяют подобные манипуляции для поиска клиентов, выставляя привлекательные объявления со "смешными" ценами. В случае, если на такие объявления "клюют" потенциальные заказчики, такие риэлторы говорят, мол, "Ой, по этому объекту уже подписан предварительный договор" (или называют другие причины), а затем предлагают другие объекты недвижимости с гораздо большей ценой. И вместе с тем предлагают заключить эксклюзивный договор на поиск недвижимости в выбранном районе.

Впрочем, ранее "Телеграф" объяснял, как не попасть на удочку мошенников и назвал топ-11 схем афер с работой в украинском сегменте интернета.

Также мы писали, что недавно в Киеве продавали однокомнатную квартиру почти за полмиллиона долларов.

Кроме того, сообщалось, что в столице сдавали в аренду квартиру с персидскими коврами, позолотой и бивнями слона. Жилье находилось в Печерском районе Киева. Владельцы предлагали взять в аренду шикарную четырехкомнатную квартиру на территории премиального клубного дома Regent Hill. Они просили 15 тысяч долларов в месяц за авторский ремонт и шикарный вид на монумент "Родина-мать".