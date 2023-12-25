У Києві хочуть розпиляти "золоту" державну землю під новий ЖК: що дізнався "Телеграф"

Будівельний бум у столиці триває часом з використанням старих традиційних схем хаотичної забудови міста

Попри війну та загрози нових обстрілів з боку Росії в Києві триває масштабний будівельний бум. Раніше пожвавлення на столичному первинному ринку нерухомості після вторгнення РФ нерідко супроводжувалося як гучними скандалами з руйнуванням історичних будівель, так і надзвичайними подіями через дії деяких забудовників.

"Телеграф" натрапив на слід чергової "нової-старої" схеми, як з-під контролю держави спритні ділки спробували вивести цінну земельну ділянку під будівництво нового житлового комплексу в Подільському районі, який вважається одним з трьох найбільш престижних і дорогих у місті.

Де може з'явитися нова проблемна точка?

Мова йде про вулицю Тираспольську, 43, за 10 хвилин ходу від станції метро "Сирець". Там розташовані залишки тепличного господарства держпідприємства "Квіти України".

Раніше стало відомо, що право довгострокової оренди землі під напівзруйнованими теплицями намагалася відсудити фірма з орбіти скандально відомого забудовника й інвестора Василя Хмельницького. Проте Фонд держмайна відстояв цей актив у Верховному суді України. Хоча потенційно доля цієї землі та майна залишається невизначеною — якщо там не будуватиме Хмельницький, тоді виникає питання: "Хто це робитиме?" і "Що буде далі з цим занедбаним активом?".

У чому суть нового скандалу?

Попри певну паузу в запуску метро на Виноградар, ця північно-західна частина міста останні роки динамічно забудовується. Раніше стало відомо про будівництво поблизу "Варшавського кварталу" ще одного великого житлового масиву майже на 100 га землі держпідприємства, що займалося садівництвом. Сусідній масив Сирець теж не виходить з поля зору девелоперів. У попередні роки у цій місцині виросли сучасні "свічки". Один з прикладів — сусідній з теплицями ЖК "Місто квітів". У результаті частина зелених зон (парк, гай та унікальна екосистема) опинилась в зоні ризику через нові апетити будкомпаній.

Старі теплиці, де міг з'явитися новий ЖК

А побоювань місцевим жителям додав той факт, що в іншій локації на Сирці — на території колишнього мотоциклетного заводу Хмельницький вже звів т.зв. інноваційний парк… з житловими будинками.

Зазначимо, за даними сайтів з пошуку/продажу нерухомості, у грудні 2023-го ділянки в Подільському районі в середньому коштують (залежно від площі і локації) від декількох до десятків мільйонів гривень. А тут — майже пів гектара неподалік метро в оточенні парків (Дендропарк і Сирецький гай), впритул до заповідної охоронної зоні.

По сусідству з "Квітами України" вже височіють секції житлових комплексів

Як повідомили на запит "Телеграфу" в департаменті земельних ресурсів КМДА, територію цілісного майнового комплексу на Тираспольській раніше вже роздробили на п'ять частин.

— За даними Міського земельного кадастру (МЗК), на вул. Тираспольській, 43, обліковується п’ять земельних ділянок (облікові коди: 91:027:0001, 91:064:0022, 91:179:0002, 91:179:0005, 91:179:0158) за приватним акціонерним товариством "Квіти України"… Відомості МЗК не є підтвердженням виникнення права власності (користування) земельними ділянками та носять виключно інформативний характер, — розповіли в мерії.

Втім, як зазначають міські землевпорядники, за поданням департаменту рішення щодо передачі (надання) вказаних земельних ділянок фізичним або юридичним особам у власність (користування) Київська міська рада не приймала.

Водночас, як проінформували "Телеграф" у Фонді державного майна України, після судового конфлікту з компанією зі сфери впливу Василя Хмельницького, власником цілісного майнового комплексу №4086 на Тираспольській, 43, залишається держава, водночас орендар користується ним протягом строку оренди. Хоча у ФДМУ визнають, що там не знають, які були мотиви у ПрАТ "Агрофірма "Квіти України" щодо забудови чи не забудови землі під теплицями. А остаточне рішення щодо оренди майна та землі приймає Кабмін за поданням Фонду.

— На сьогодні Фонд не може передбачити, чи буде переданий об'єкт в оренду. У разі прийняття рішення про передачу об'єкта в оренду згідно з вимогами відповідного законодавства, така передача буде здійснюватися в ЕТС (електронній торговій системі) шляхом проведення електронного аукціону та потім з переможцем такого аукціону укладається договір оренди, — пояснили у відомстві.

Раніше в КМДА "Телеграфу" також пояснювали, що для Тираспольської, 43, на рівні міста відсутній детальний план забудови території. А отже ця земля перебуває у "сірій зоні" на мапі міста — поза чітким регулюванням з обмеженнями. Напевно, цими прогалинами і спробували скористатися спритні девелопери.

Втім, забудову землі квітництва новими чергами висотних житлових будинків нібито вдалося призупинити на початковому етапі.

Однак, враховуючи попередні численні будівельні скандали у столиці, юридичні перешкоди окремі девелопери нерідко ігнорують. В результаті у місті станом на грудень-2023 тільки офіційно налічується понад 40 проблемних скандальних будівництв.

Як повідомлялось, поряд із житловим масивом Сирець — на Виноградарі — група компаній "Столиця" Владислави Молчанової на майже сотні гектарів держземлі планує звести великий житловий комплекс з десятками висотних будівель.