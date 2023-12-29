2000 доларів за "квадрат": у центрі Києва продають землю під забудову – що відомо про власників

Землю, яку держава оцінила в 5 мільйонів гривень, власники продають за 700 тисяч доларів

Приблизно 2000 доларів – на таку суму оцінили 1 квадратний метр київської землі, яку продають біля Національного цирку та універмагу "Україна" у самому центрі столиці. На продаж виставлена ділянка площею 350 квадратних метрів.

Оголошення про продаж цієї ділянки, на якій зараз розташована міні-парковка на десяток-півтора авто, з’явилося 28 грудня на сервісі OLX. Цю землю пропонують під будівництво житла та громадську забудову.

"Телеграф" вирішив поцікавитися, хто є власником такої землі у Києві та як він придбав ділянку у приватну власність.

Ділянка на карті міста

Купити землю у столиці як приватний власник можна, але

Як пояснили "Телеграфу" джерела на будівельному ринку столиці, у будь-якому місті теоретично можна отримати землю у приватну власність, але саме для будівництва вважають за краще брати в оренду.

"Покупка землі у приватну власність коштує набагато дорожче за оренду, до того ж після завершення будівництва землю доведеться передавати на баланс міста. У випадку з приватною власністю на землю ми або віддаємо цю землю безкоштовно, на додачу до житла, перед тим заплативши за неї гроші, або включаємо її ціну у вартість житла, що позначається на ціні.У результаті простіше взяти ділянку під будівництво в оренду, звести житло, а потім продати квартири та повернути ділянку на баланс міста", — пояснили в одній з девелоперських компаній столиці.

Хто продає?

Щодо власника землі, то земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:88:219:0006 на правах приватної власності належить ТОВ "Трой", якою володіють Юрій Фірстенко (70%) та Олександр Шипович (30%).

Власник землі ТОВ "Трой"

Про компаньйонів відомо дуже мало. Так, Юрій Фірстенко починав у бізнесі понад 10 років тому і, за даними сервісу YouControl, був директором і власником близько 10 комерційних структур, більшість яких нині збанкрутували або належать іншим власникам. А у 2007-2012 роках Фірстенко встиг побувати помічником на громадських засадах нардепа Валерія Харліма від Партії регіонів.

Саме ТОВ "Трой" в історії має скандал, пов’язаний із забудовою частини житлового будинку в Печерському районі столиці. Тоді під час реконструкції у будівлі наростили п’ять поверхів на 10 квартир загальною площею 1863,5 кв.

Компанія пообіцяла взяти фінансову участь у реконструкції будинку та уклала інвестиційний договір, проте своїх зобов’язань не виконала. У результаті основним інвестором виступила компанія ТОВ "Геката", яка вклала в ремонт понад 6 млн грн і отримала права власності на квартири через суд.

При цьому цікаво, що власником "Гекати" також виступав Юрій Фірстенко. Як так вийшло, що дві фірми одного власника не домовилися про те, як фінансуватимуть роботи та ділитимуть квартири, через 12 років уже не дізнаєшся, та й ТОВ "Геката" збанкрутувала.

Паспорт земельної ділянки

Другий власник "Троя" — Олександр Шипович, який нині проживає в Словаччині, про якого теж відомо небагато, але ця популярність скандального характеру.

Він є одним із співвласників низки комерційних структур, серед яких ТОВ "Біологічні очисні системи", яке за фактом є частиною водо-каналізаційного господарства міста Вознесенськ Миколаївської області. Ця компанія порівну належить територіальній громаді міста та ПрАТ "Вознесенський шкірзавод", 40% якого володіє Олександр Шипович.

До ТОВ "Біологічні очисні системи" у мешканців та журналістів Вознесенська чимало питань, але це не заважає держструктурам замовляти у підприємства товари та послуги на загальну суму майже 15 млн грн. приблизно з 2016 року.

Яким чином непублічні бізнесмени змогли отримати у власність столичну землю вартістю сотні тисяч доларів – невідомо. До речі, нормативна оцінка землі, яку хочуть продати за 700 тисяч доларів, становить 5,1 млн грн. Але при цьому, як пояснили "Телеграфу", все ті ж джерела на будівельному ринку столиці — для будівництва житлового комплексу на десятки поверхів ділянки в 350 квадратних метрів не вистачить.

Формально ця земля коштує лише 5 млн грн

"Її вистачить скоріше для зведення якогось приватного особняка або офісу, не більше того. Житловий комплекс вимагає площі земельної ділянки 3000-5000 квадратних метрів", — заявило джерело "Телеграфа".

А тим часом у Києві продовжують процвітати схеми розпилювання державної землі під майбутню забудову.