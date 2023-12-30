В Киеве появился гигантский СуперКуб из Лапландии: его устанавливают в одном из районов столицы (фото)

Игровую пощадку планируют открыть весной 2024 года

В Соломенском районе Киева установили СуперКуб, привезенный из города-резиденции Санта Клауса. Эта конструкция станет основным игровым элементом площадки для детей, которую планируют открыть после обновления весной 2024 года.

Внутри Куба могут одновременно находиться практически 60 детей. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

Так, СуперКуб располагается на детской площадке по улице Гетьмана, 1, что в Соломенском районе Киева. Он был установлен в рамках благотворительного проекта "Joy of Play" силами меценатов.

Гигантский СуперКуб — это результат многолетней работы дизайн-студии финского производителя — Lappset Group. Интересно, что внутри Куба одновременно смогут находиться десятки детей.

Проект детской площадки

Стоит отметить, что конструкцию изготовили из северной сосны и привезли в Киев из Рованиеми (Финская Лапландия) — единственной официальной резиденции Санта Клауса в мире.

СуперКуб

С обеих сторон Кубу на землю будут спускаться две гигантские металлические горки. Как отмечают меценаты, эта площадка будет не только местом для игр и развлечений, но и уголком радости дл детей в сложных условиях войны.

Почти 60 детей одновременно могут находиться внутри Куба

В "Киевзеленстрое" отметили, что игровой элемент и площадку планируют открыть весной 2024 года.

Для справки: "Joy of Play/Радость Игры" — проект, основанный семьей Хартвалл из Финляндии, которая объединила усилия финских и датских компаний Reima, Lappset, Nilpeter совместно с Всеукраинским общественным объединением Институт "Республика" и компанией "Новые Горизонты 2005", чтобы сегодня поддержать Украину. В рамках проекта будет установлена уже вторая детская площадка в стране.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине критически падает рождаемость. Женщины вынуждены уезжать из Украины и мало кто возвращается обратно.

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