У Києві з’явився гігантський СуперКуб із Лапландії: його встановлюють в одному з районів столиці (фото)

Ігрову пощадку планують відкрити навесні 2024 року

У Солом’янському районі Києва встановили СуперКуб, привезений з міста-резиденції Санта Клауса. Ця конструкція стане основним ігровим елементом майданчика для дітей, який планують відкрити після оновлення навесні 2024 року.

Усередині Куба можуть одночасно перебувати майже 60 дітей. Про це повідомили у прес-службі "Київзеленбуду".

Так, СуперКуб розташований на дитячому майданчику по вулиці Гетьмана, 1, що у У Солом’янському районі Києва. Він був встановлений у рамках благодійного проекту "Joy of Play" силами меценатів.

Гігантський СуперКуб – це результат багаторічної роботи дизайн-студії фінського виробника – Lappset Group. Цікаво, що усередині Куба одночасно зможуть перебувати десятки дітей.

Проект дитячого майданчика

Варто зазначити, що конструкцію виготовили із північної сосни та привезли до Києва з Рованіємі (Фінська Лапландія) — єдиної офіційної резиденції Санта Клауса у світі.

СуперКуб

З обох боків Кубу на землю спускатимуться дві гігантські металеві гірки. Як відзначають меценати, цей майданчик буде не лише місцем для ігор та розваг, а й куточком радості для дітей у складних умовах війни.

Майже 60 дітей одночасно можуть перебувати всередині Куба.

У "Київзеленбуді" зазначили, що ігровий елемент та майданчик планують відкрити навесні 2024 року.

Майданчик розташований на вулиці Гетьмана, 1

Для довідки: "Joy of Play/Радість Гри" – проєкт, заснований сім’єю Хартвалл з Фінляндії, яка об’єднала зусилля фінських та данських компаній Reima, Lappset, Nilpeter спільно з Всеукраїнським громадським об’єднанням Інститут "Республіка" і компанією "Нові Горизонти 2005", аби сьогодні підтримати Україну. В рамках проєкту буде встановлено вже другий дитячий майданчик у країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні критично падає народжуваність. Жінки змушені їхати з України та мало хто повертається назад.

Якщо раніше на одну українку припадало 1,2 дитини, то зараз цей показник упав ще нижче – 0,7 дитини на одну жінку. Це втричі менше від показника відтворення населення. У нормі на одну жінку має припадати трохи більше, ніж дві дитини. Примітно, що у 2022 році показник народжуваності був трохи вищим – 0,9 дитини на жінку.