Трохи більше половини дитини на жінку: в Україні критично падає народжуваність

Жінки змушені їхати з України і мало хто повертається назад

Україна 2023 року поставила антирекорд із народжуваності через що демографічна ситуація в країні погіршилася. Згідно зі статистикою, на одну жінку припадає 0,7 дитини.

Про це повідомляє видання El Pais. Зазначається, що рівень народжуваності в Україні був низьким до повномасштабного вторгнення РФ.

Якщо раніше на одну українку припадало 1,2 дитини, то зараз цей показник упав ще нижче – 0,7 дитини на одну жінку. Це втричі менше від показника відтворення населення. У нормі на одну жінку має припадати трохи більше, ніж дві дитини. Примітно, що у 2022 році показник народжуваності був трохи вищим – 0,9 дитини на жінку.

Причина низького рівня народжуваності полягає не лише у самій війні, а й у міграції з України.

"Україна втрачає через міграцію не лише населення загалом, а й людей молодого репродуктивного віку, освічених та тих, хто має трудову кваліфікацію, зазвичай налаштованих на успіх", — пише El Pais.

Демографічний дисбаланс за статтю також уповільнює народжуваність в Україні: якщо 2022 року на кожних 100 жінок припадало 86 чоловіків, то 2023 року, за даними IDSS, на кожних 100 жінок припадає 110 чоловіків.

Експерти попереджають, що після війни, якщо українська економіка не відновиться швидко, різниця буде ще більшою.

"Українські сім’ї, які зараз розділені з чоловіками, можуть возз’єднатися за кордоном, а не всередині країни. Це означає, що Україна може втратити додатково 1-1,5 мільйона молодих освічених чоловіків", — сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птаха (IDSS) Елла Лібанова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після війни Україна зіткнеться із серйозним дефіцитом робочої сили. Влада країни вже зараз має думати про те, як не допустити серйозного відтоку громадян.

Водночас демограф Олексій Позняк розповів, як можна покращити демографічну ситуацію в Україні після війни. Є два способи: підвищувати народжуваність або повертати мігрантів, але лише один із них є найбільш ефективним.