"Ти указ президента виконуєш?": у Держсуді РФ у наказовому порядку вимагають від росіян народжувати дітей (відео)

Військовим РФ вже почали вказувати, коли народжувати дітей

Депутат Держдуми Андрій Гурульов закликав російських окупантів "виконувати наказ Путіна" та народжувати більше дітей. Займатися цим процесом він запропонував у відпустці, а через 9 місяців "доповісти обстановку".

Про це сам Гурульов розмірковував в ефірі шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим". Він навів приклад розмови з російським військовослужбовцем, котрому, мабуть, він говорив, як треба розширювати сім’ю.

"Президент що сказав? Традиційні цінності: батьківщина, сім'я, багатодітні сім'ї. Завдання як виконуватимеш? Ось без сміху! — Ну ми ж воюємо (…) Ти що думаєш, "СВО" закінчиться, у тебе життя буде краще, веселіше? (…) Ні, не буде! У тебе є відпустки? Є! Ти виконуєш укази президента? Виконуєш! Все – відправив, завдання виконав, через 9 місяців доповів за результатом…", – сказав він.

При цьому Гурульов, який різко перейнявся демографічною ситуацією в країні, дав напуття окупантам, що кожен повинен починати в себе.

"Ну це ж реально! (…) А хто виконуватиме? Починати треба з себе! Тобі скільки років? 45. Дружині 42. Встигнеш ще? Напевно, встигне. От і все. Починати треба з себе", — підсумував депутат.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що російський диктатор Володимир Путін випадково озвучив втрати окупантів на фронті.