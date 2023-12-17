"Ты указ президента выполняешь?": в Госудме РФ в приказном порядке требуют от россиян рожать детей (видео)

Военным РФ уже начали указывать, когда рожать детей

Депутат Госдумы Андрев Гурулев призвал российских оккупантов "выполнять приказ Путина" и рожать больше детей. Заниматься этим процессом он предложил в отпуска, а спустя 9 месяцев "доложить обстановку".

Об этом сам Гурулев размышлял в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Он привел пример разговора с российским военнослужащим, которому, видимо, он, говорил, как нужно расширять семью.

"Президент что сказал? Традиционные ценности: родина, семья, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Вот без смеха! — Ну мы же воюем (…) Ты что думаешь, "СВО" закончится, у тебя жизнь будет лучше, веселее? (…) Не, не будет! У тебя отпуска есть? Есть! Ты указы президента выполняешь? Выполняешь! Все — отправил, задачу выполнил, через 9 месяцев доложил по результату…", — сказал он.

При этом Гурулев, резко озаботившийся демографичейской ситуацией в стране, дал напутствие оккупантам, что каждый должен начинать в себя.

"Ну это же реально! (…) А кто будет выполнять? Начинать надо с себя! Тебе сколько лет? 45. Жене 42. Успеешь еще? Наверное, успеет. Вот и все. Начинать надо с себя", — подытожил депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский диктатор Владимир Путин случайно озвучил потери оккупантов на фронте.