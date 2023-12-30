В Киеве спасатели будут работать в усиленном режиме: в чем причина

Спасатели будут делать все возможное, чтобы гости и жители столицы могли чувствовать себя в безопасности

В Киеве в новогоднюю ночь спасатели будут работать в усиленном режиме. Известно, что будут дежурить более 450 спасателей и 120 единиц пожарно-спасательной техники.

Сознательных граждан просят встречать Новый год ответсвенно.Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, 450 спасателей и 120 единиц пожарно-спасательной техники будут находиться на суточном дежурстве.

"Спасатели в усиленном режиме будут работать на страже безопасности граждан. Будем благодарны каждому жителю столицы, которые безопасно встретят Новый год. Соблюдайте все правила безопасности. Берегите себя и родных!" — отметил начальник ГУ ГСЧС в г. Киев Сергей Кривошлыков.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Киеве не будут менять комендантский час. Он будет продолжаться, как и обычно, с 00:00 до 05:00.

А 1 января в Киеве будет объявлено днем траура по погибшим в результате российского ракетного обстрела 29 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве полиция усиливает меры безопасности перед праздниками: что необходимо знать. Столичные правоохранители усиливают меры безопасности и правопорядка к предстоящим новогодним праздникам. Данное решение призвано предупредить и не допустить совершения уголовных и административных правонарушений в Киеве.