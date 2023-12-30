У Києві рятувальники працюватимуть у посиленому режимі: у чому причина

Рятувальники робитимуть все можливе, щоб гості та мешканці столиці могли почуватися у безпеці

У Києві у новорічну ніч рятувальники працюватимуть у посиленому режимі. Відомо, що чергуватимуть понад 450 рятувальників та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Свідомих громадян просять зустрічати Новий рік відповідально. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.

У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, 450 рятувальників та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки знаходитимуться на добовому чергуванні.

"Рятувальники у посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, які безпечно зустрінуть Новий рік. Дотримуйтесь всіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!" – зазначив начальник ГУ ДСНС у м. Київ Сергій Кривошликов.

Нагадаємо, що у новорічну ніч у Києві не змінюватимуть комендантську годину. Він триватиме, як і зазвичай, з 00:00 до 05:00.

А 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного обстрілу 29 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві поліція посилює заходи безпеки перед святами : що необхідно знати. Столичні правоохоронці посилюють заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят. Це рішення покликане попередити та не допустити скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень у Києві.