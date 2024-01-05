Пострадавшая в больнице: в Киеве пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся

Горе-водителю грозит тюремное заключение на срок до трех лет

Вечером в четверг, 4 января, в Подольском районе Киева водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину-пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавшую экстренно госпитализировали, а на поиски злоумышленника были ориентированы все столичные наряды полиции.

К счастью, виновник ДТП был оперативно задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, на проспекте Правды водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину 1986 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была оперативно госпитализирована. У женщины медики диагностировали многочисленные ушибі, черепно-мозговую травму и переломом костей таза.

С места происшествия виновник ДТП скрылся.

Водитель Hyundai находился в нетрезвом состоянии

Поисками злоумышленника занялись столичные полицейские, которым в кратчайшие сроки удалось установить личность горе-водителя и разыскать его транспортное средство, которое остановили в одном из районов столицы.

Как оказалось, за рулем Hyundai находился 36-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведения освидетельствования прибор "Драгер" показал у него в 2,24 промилле алкоголя. Злоумышленник был задержан.

Женщину сбили на проспекте Правды

Сведения о событии были внесены в ЕРДР. Санкция предварительно вменяемой водителю статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Следователи готовят ему сообщение о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту будет проведено досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП: людей из машин доставали спасатели (фото). Известно, что на улице Александра Архипенко на Оболони дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым пришлось при помощи специнструмента деблокировать людей из покореженных авто.