Постраждала в лікарні: у Києві п'яний водій збив на переході жінку і втік

Горе-водієві загрожує ув’язнення на строк до трьох років

Увечері в четвер, 4 січня, у Подільському районі Києва водій автомобіля Hyundai скоїв наїзд на жінку-пішохода та втік із місця аварії. Постраждалу екстрено госпіталізували, а на пошуки зловмисника були орієнтовані всі столичні наряди поліції.

На щастя, винуватця ДТП оперативно затримали. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, на проспекті Правди водій автомобіля Hyundai скоїв наїзд на жінку 1986 року народження, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Постраждала отримала травми різного ступеня тяжкості та була оперативно госпіталізована. У жінки медики діагностували численні забої, черепно-мозкову травму та переломом кісток тазу.

З місця події винуватець ДТП зник.

Водій Hyundai перебував у нетверезому стані

Пошуками зловмисника зайнялися столичні поліцейські, яким у найкоротший термін вдалося встановити особу горе-водія та розшукати його транспортний засіб, який зупинили в одному з районів столиці.

Як виявилося, за кермом Hyundai знаходився 36-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. У ході проведення огляду прилад "Драгер" показав у нього 2,24 проміле алкоголю в крові. Зловмисника було затримано.

Жінку збили на проспекті Правди

Відомості про подію було внесено до ЄРДР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Слідчі готують йому повідомлення про підозру та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За цим фактом буде проведено досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві сталася серйозна ДТП: людей з машин діставали рятувальники (фото). Відомо, що на вулиці Олександра Архипенка на Оболоні дорогу не поділили два легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

На місце події оперативно прибули рятувальники, яким довелося за допомогою спецінструменту деблокувати людей зі зруйнованих авто.