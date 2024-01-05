В Киеве перекроют движение по одной из улиц: причины и схема объезда

Заранее планируйте свой маршрут

В субботу, 6 января, в Печерском районе Киева будет перекрыто движение на съезде с бульвара Николая Михновского. На данном участке проезжей части специалисты будут проводить ремонтные работы дорожного покрытия.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, на съезде с бульвара Николая Михновского по направлению в сторону проспекта Валерия Лобановского будет временно перекрыто движение транспорта. Здесь будут проводиться плановые ремонтные работы дорожного полотна.

На период проведения работ объезд будет осуществляться через улицу Саперно-Слободскую.

Карта проезда представлена ниже:

Схема организации движения

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Движение перекроют на съезде с бульвара Михновского

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.