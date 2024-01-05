У Києві перекриють рух однією з вулиць: причини та схема об'їзду

Заздалегідь плануйте свій маршрут

У суботу, 6 січня, у Печерському районі Києва буде перекрито рух на з’їзді з бульвару Миколи Міхновського. На даній ділянці проїжджої частини фахівці проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, на з’їзді з бульвару Миколи Міхновського у напрямку проспекту Валерія Лобановського буде тимчасово перекрито рух транспорту. Тут проводитимуться планові ремонтні роботи дорожнього полотна.

На період проведення робіт об’їзд здійснюватиметься через вулицю Саперно-Слобідську.

Карта проїзду представлена нижче:

Схема організації руху

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять свої вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися до місця призначення.

Рух перекриють на з’їзді з бульвару Міхновського

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину : деталі та схема. На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамвая на Троєщину – історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.