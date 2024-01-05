Доступна не для всіх: у центрі Києва курсує маршрутка-привид

Мешканці Південної Борщагівки стримано радіють поверненню перевізника на маршрут, адже в графіку її руху є нюанс

У Києві поновився рух маршрутного таксі №411, яке курсує від вулиці Симиренка на Південній Борщагівці у Святошинському районі до Палацу Спорту в центрі столиці. Про це "Телеграфу" повідомили читачі видання.

Втім, як розповідають місцеві жителі, курсування цієї маршрутки на сьогодні має і зворотній бік — на лінію вийшов поки лише один мікроавтобус, інтервал руху якого становить приблизно 1 годину 10 хвилин. Тобто з урахуванням пробок та інших чинників відхилення може коливатися, і дуже суттєво.

Тож, аби дістатися до центру, жителям Борщагівки треба чимало чекати на цей бус-"привид". В результаті більшість пасажирів, як правило, їдуть до найближчої станції метро, а вже звідти прямують у середмістя. Хоча до "паузи" маршрутки №411 курсували з інтервалом в 10 хв і набули неабиякого попиту у місцевих.

Розклад руху в маршрутці станом на 4 січня. Фото - Facebook Тетяни Горевої

Згідно з даними Комунальної служби перевезень КМДА, маршрут №411 обслуговує приватне підприємство ТОВ "Кийтранс-2005" — перевізник, який возить пасажирів ще на 11 міських маршрутах, а також випускає бусики на п'ять приміських. Офіційний інтервал руху — 40-50 хв. За даними аналітичної системи YouControl, цей перевізник зареєстрований в готельці по вул. Гната Юри, 9, в офісі №414, має п’ять ліцензій і 220 транспортних засобів.

Схема руху маршрутки з Південної Борщагівки в центр міста

Джерело - YouControl

Зазначимо, восени минулого року на сайті КМДА з'явилась петиція про повернення маршрутного таксі №411. Автор звернення до міського голови пояснював свою ініціативу тим, що цей маршруту протяжністю 16 км був дуже зручним і з'єднував житловий масив Борщагівку з центром Києва за мінімальний час.

Журналісти "Телеграфу" намагалися отримати коментар і пояснення у цього перевізника щодо роботи 411-ої маршрутки, але на телефонні дзвінки транспортники не відповідають.

Як повідомив "Телеграфу" керівник Комунальної служби перевезень Олександр Шимко, за 2023 рік з даним перевізником міська влада розірвала договори та закрила відповідно 5 маршрутів (219, 422, 429, 508, 558) "саме за те, що він їх взагалі не обслуговував".

— Маршрут 411-й також не працював, але після початку претензійної роботи, перевізник почав реанімовувати його. Наразі там працює два автобуси через величезний дефіцит водіїв. Перевізник вживає заходів щодо працевлаштування нових водіїв та обслуговування маршруту встановленою кількістю автобусів. Робота маршруту перебуває під контролем Комунальної служби перевезень, — уточнив Олександр Шимко.

Примітно, раніше на Південній Борщагівці зникли популярні маршрутки №433 (вул. Жолудєва/Махова — М. "Театральна"), що теж спровокувало серйозні труднощі для мешканців масиву. Адже зниклі маршрутні таксі транспортні чиновники не замінили ні комунальним, ні приватним транспортом.

Як повідомлялось, перевізник "Кийтранс-2005" входить в трійку найбільших перевізників столиці. Керівником підприємства з 2020 р. є Олег Вишемірський, який володіє ще низкою автокомпаній. Кінцевим бенефіціаром фірми вказаний Дмитро Лізунов (колишній депутат і член земельної комісії Києво-Святошинської райради від Партії регіонів). 2021 року він був фігурантом розслідування проєкту СтопКор у скандальній історії із нібито захопленням 3 га землі на Київщині. Чистий дохід перевізника за минулий рік офіційно склав 69 млн грн.

Також "Телеграф" писав, що у Києві вкотре зірвався запуск електронного квитка в міських маршрутках.