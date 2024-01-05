Доступна не для всех: в центре Киева курсирует маршрутка-призрак

Жители Южной Борщаговки сдержанно радуются возвращению перевозчика на маршрут, ведь в графике ее движения есть нюанс

В Киеве возобновилось движение маршрутного такси №411, которое курсирует от улицы Симиренко на Южной Борщаговке в Святошинском районе до Дворца Спорта в центре столицы. Об этом "Телеграфу" сообщили читатели издания.

Впрочем, как рассказывают местные жители, курсирование этой маршрутки сегодня имеет и обратную сторону — на линию вышел пока только один микроавтобус, интервал движения которого составляет примерно 1 час 10 минут. То есть с учетом пробок и других факторов отклонение может колебаться, и очень существенно.

Поэтому, чтобы добраться до центра, жителям Борщаговки нужно немало времени ждать этого буса-"призрака". В результате большинство пассажиров, как правило, едут до ближайшей станции метро, а уже оттуда направляются в центр города. Хотя до "паузы" маршрутки №411 курсировали с интервалом в 10 мин. и пользовались большим спросом у местных.

Расписание движения в маршрутке по состоянию на 4 января. Фото — Facebook Татьяны Горевой

Согласно данным Коммунальной службы перевозок КГГА, маршрут №411 обслуживает частное предприятие ООО "Кийтранс-2005" — перевозчик, возящий пассажиров еще на 11 городских маршрутах, а также выпускающий бусики на пять пригородных. Официальный интервал движения – 40-50 мин. По данным аналитической системы YouControl, этот перевозчик зарегистрирован в гостинке по ул. Гната Юры, 9, в офисе №414, имеет пять лицензий и 220 транспортных средств.

Схема движения маршрутки с Южной Борщаговки в центр города

Источник — YouControl

Отметим, осенью прошлого года на сайте КГГА появилась петиция о возвращении маршрутного такси №411. Автор обращения к городскому голове объяснял свою инициативу тем, что этот маршрут протяженностью 16 км был очень удобен и соединял жилой массив Борщаговку с центром Киева за минимальное время.

Журналисты "Телеграфа" пытались получить комментарий и объяснения у этого перевозчика относительно работы 411-й маршрутки, но на телефонные звонки транспортники не отвечают.

Как сообщил "Телеграфу" руководитель Коммунальной службы перевозок Александр Шимко, за 2023 год с данным перевозчиком городские власти расторгли договоры и закрыли соответственно 5 маршрутов (219, 422, 429, 508, 558) "именно за то, что он их вообще не обслуживал" .

— Маршрут 411-й тоже не работал, но после начала претенциозной работы, перевозчик начал реанимировать его. Сейчас там работают два автобуса из-за огромного дефицита водителей. Перевозчик принимает меры по трудоустройству новых водителей и обслуживанию маршрута установленным количеством автобусов. Работа маршрута находится под контролем Коммунальной службы перевозок, — уточнил Александр Шимко.

Примечательно, ранее на Южной Борщаговке исчезли популярные маршрутки №433 (ул. Жолудева/Махова — М. "Театральная"), что тоже спровоцировало серьезные трудности для жителей массива. Пропавшие маршрутные такси транспортные чиновники не заменили ни коммунальным, ни частным транспортом.

Как сообщалось, перевозчик "Кийтранс-2005" входит в тройку крупнейших перевозчиков столицы. Руководителем предприятия с 2020 г. является Олег Вышемирский, владеющий еще рядом автокомпаний. Конечным бенефициаром фирмы указан Дмитрий Лизунов (бывший депутат и член земельной комиссии Киево-Святошинского райсовета от Партии регионов). В 2021 году он был фигурантом расследования проекта СтопКор в скандальной истории с якобы захватом 3 га земли в Киевской области. Чистый доход перевозчика за прошлый год официально составил 69 млн грн.

Также "Телеграф" писал, что в Киеве в очередной раз сорвался запуск электронного билета в городских маршрутках.