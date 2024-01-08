В Киеве начало работать бесплатное такси для тяжелораненых военных: как его заказать

Воспользоваться такси имеют право военные, которые временно ограничены в передвижении

По Киеву начало курсировать бесплатное такси для тяжелораненых защитников. В автомобилях есть место для колесного кресла и еще одно дополнительное сидячее место, что позволит родным и близким сопровождать военных.

Бронировать поездки обязательно нужно заранее. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Голуби мира".

Так бесплатное такси для тяжелораненых защитников представляет собой автомобиль Volksvagen Caravella, который был адаптирован для удобной и безопасной перевозки военных.

Военные могут воспользоваться данным такси для того чтобы попасть в медицинские учреждения, реабилитационные центры и другие места, где они получают помощь и поддержку.

Воспользоваться такси имеют право военные, которые временно ограничены в передвижении ( на колясках или на протезах).

Основные характеристики такого автотранспорта включают в себя:

доступность — автомобили оборудованы специальным подъемником или пандусом для обеспечения легкого выхода и захода для инвалидов в колясках;

просторный салон — широкий и комфортный салон позволяет пассажирам с ограниченным передвижением иметь достаточно места для удобного путешествия;

специальные кресла — автомобиль оснащен специальными креслами или системами фиксации для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

Такси для тяжелораненых военных бесплатное

Как можно заказать такси для тяжелораненых защитников:

зайти в Telegram бот

указать номер телефона, имя, адрес проживания и адрес пункта, куда вам нужно доехать

указать дату и время подачи авто

После этого с вами свяжется сотрудник БФ для подтверждения и актуализации предоставленных данных.

Или же можно обратиться по следующему номеру телефона: +380 99 397 62 82.

Для справки: Благотворительный фонд "Голуби мира" — специализируется на оказании поддержки и помощи военным, которые возвращаются с фронта с ранениями и повреждением глаз.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке даже несмотря на прямую просьбу. Мужчина вел себя вызывающе и назвал женщин "больными людьми".

Стоит отметить, что начало конфликта не зафиксировано, но, по словам пассажирок, водитель их обозвал и высадил из автомобиля именно из-за просьбы разговаривать на государственном языке.