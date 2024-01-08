В Киеве начало работать бесплатное такси для тяжелораненых военных: как его заказать
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Воспользоваться такси имеют право военные, которые временно ограничены в передвижении
По Киеву начало курсировать бесплатное такси для тяжелораненых защитников. В автомобилях есть место для колесного кресла и еще одно дополнительное сидячее место, что позволит родным и близким сопровождать военных.
Бронировать поездки обязательно нужно заранее. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Голуби мира".
Так бесплатное такси для тяжелораненых защитников представляет собой автомобиль Volksvagen Caravella, который был адаптирован для удобной и безопасной перевозки военных.
Военные могут воспользоваться данным такси для того чтобы попасть в медицинские учреждения, реабилитационные центры и другие места, где они получают помощь и поддержку.
Воспользоваться такси имеют право военные, которые временно ограничены в передвижении ( на колясках или на протезах).
Основные характеристики такого автотранспорта включают в себя:
- доступность — автомобили оборудованы специальным подъемником или пандусом для обеспечения легкого выхода и захода для инвалидов в колясках;
- просторный салон — широкий и комфортный салон позволяет пассажирам с ограниченным передвижением иметь достаточно места для удобного путешествия;
- специальные кресла — автомобиль оснащен специальными креслами или системами фиксации для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.
Как можно заказать такси для тяжелораненых защитников:
- зайти в Telegram бот
- указать номер телефона, имя, адрес проживания и адрес пункта, куда вам нужно доехать
- указать дату и время подачи авто
После этого с вами свяжется сотрудник БФ для подтверждения и актуализации предоставленных данных.
Или же можно обратиться по следующему номеру телефона: +380 99 397 62 82.
Для справки: Благотворительный фонд "Голуби мира" — специализируется на оказании поддержки и помощи военным, которые возвращаются с фронта с ранениями и повреждением глаз.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке даже несмотря на прямую просьбу. Мужчина вел себя вызывающе и назвал женщин "больными людьми".
Стоит отметить, что начало конфликта не зафиксировано, но, по словам пассажирок, водитель их обозвал и высадил из автомобиля именно из-за просьбы разговаривать на государственном языке.