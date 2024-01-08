У Києві почало працювати безкоштовне таксі для тяжкопоранених військових: як його замовити

Скористатися таксі мають право військові, які тимчасово обмежені в пересуванні

Києвом почало курсувати безкоштовне таксі для тяжко поранених захисників. В автомобілях є місце для колісного крісла та ще одне додаткове сидяче місце, що дозволить рідним та близьким супроводжувати військових.

Бронювати поїздки обов’язково потрібно заздалегідь. Про це повідомили у прес-службі благодійного фонду "Голуби миру".

Так безкоштовне таксі для тяжко поранених захисників являє собою автомобіль Volksvagen Caravella, який був адаптований для зручного та безпечного перевезення військових.

Захисники можуть скористатися даним таксі для того, щоб потрапити до медичних закладів, реабілітаційних центрів та інших місць, де вони отримують допомогу та підтримку.

Скористатися таксі мають право військові, які тимчасово обмежені у пересуванні (на візках чи протезах).

Основні характеристики такого автотранспорту включають:

доступність — автомобілі обладнані спеціальним підйомником або пандусом для забезпечення легкого виходу та заходу для інвалідів у візках;

просторий салон — широкий та комфортний салон дозволяє пасажирам з обмеженим пересуванням мати достатньо місця для зручної подорожі;

спеціальні крісла – автомобіль оснащений спеціальними кріслами або системами фіксації для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів.

Таксі для важких поранених військових безкоштовне

Як можна замовити таксі для тяжко поранених захисників:

зайти в Telegram бот

вказати номер телефону, ім’я, адресу проживання та адресу пункту, куди вам потрібно доїхати

вказати дату та час подачі авто

Після цього з вами зв’яжеться співробітник БФ для підтвердження та актуалізації наданих даних.

Або ж можна звернутися за номером телефону: +380 99 397 62 82.

Довідково: Благодійний фонд "Голуби світу" — спеціалізується на наданні підтримки та допомоги військовим, які повертаються з фронту з пораненнями та пошкодженням очей.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися з клієнтками українською мовою навіть попри пряме прохання. Чоловік поводився зухвало і назвав жінок "хворими людьми".

Варто зазначити, що початок конфлікту не зафіксований, але, за словами пасажирок, водій їх обізвав і висадив з автомобіля саме через прохання розмовляти державною мовою.