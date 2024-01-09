Уже не позор года. Могилу Кравчука привели в порядок и открыли мемориал (фото, видео)

Церемония прошла без помнезности

Во вторник, 9 января, в Киеве на Аллее славы Байкового кладбища, после резонансной публикации "Телеграфа" и последовавшей громкой огласки, все-таки открыли мемориал первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Памятник выполнен из белого мрамора, который доставили из Италии.

Церемонию открытия мемориала посетил спецкорр "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал серию эксклюзивных фотографий.

На мероприятии присутствовали близкие и родные Кравчука, а также его друзья, журналисты и украинские политики.

Памятник расположен на Аллее славы

Мемориал выполнен из белого мрамора

Леонид Кравчук — первый президент независимой Украины, председатель Верховной Рады Украины и последний председатель Верховной Рады УССР (1990-1991). Народный депутат Украины, украинский политик и государственный деятель.

Возле мемориала можно заметить живые цветы, которые принесли родные и близкие Кравчука

Как известно, Леонид Кравчук скончался 10 мая 2022 года в ходе продолжительной болезни.

Кравчук был женат на Антонине Кравчук, которая родилась 2 ноября 1935 года. У пары 21 июля 1959 года родился сын — Александр.

Также у политика остались внучка Мария и внук Андрей, а также есть правнучка Елена.

Напомним, что в ноябре 2023 года "Телеграф" опубликовал серию фотографий с места захоронения Леонида Кравчука и показал, в каком плачевном состоянии находится могила первого президента Украины. Публикация вызвала широкий общественный резонанс и шокировала украинцев.

После нашего материала на данную проблему наконец-то обратили внимание и вопрос установки мемориала на могиле Кравчука сдвинулся с места.

Так выглядела могила Кравчука на момент выхода материала "Телеграфа"

Лежачий крест, трещины и вода - такой была могила Кравчука недавно

Для справки: Байковое кладбище — это некрополь в Голосеевском районе города Киева, памятник истории и культуры. Один из старейших сохранившихся некрополей в городе, хоронить здесь начали еще в 1834 году.

Его общая площадь составляет 72,47 га. Закрыто для массовых захоронений. Первоначальное название — Новостроенское. Первые захоронения были осуществлены лютеранской общиной Киева.

На Аллее славы Украины на Байковом кладбище похоронены известные и выдающиеся деятели разных эпох: музыканты, художники, писатели, спортсмены, ученые и политики с чиновниками.

Байковое кладбище — это некрополь в Голосеевском районе города Киева

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Быковне под Киевом планируют создать Национальное военное мемориальное кладбище с общей площадью в 100 гектаров. Киевский городской совет уже отвел для будущего кладбища участок земли.