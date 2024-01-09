Уже не ганьба року. Могилу Кравчука привели до ладу і відкрили меморіал (фото, відео)

Церемонія пройшла без помпезності

У вівторок, 9 січня, у Києві на Алеї слави Байкового цвинтаря, після резонансної публікації "Телеграфа" і гучного розголосу, таки відкрили меморіал першому президенту України Леоніду Кравчуку. Пам’ятник виконаний із білого мармуру, який доставили з Італії.

Церемонію відкриття меморіалу відвідав спецкор "Телеграфу" Ян Доброносов, який зробив серію ексклюзивних фотографій.

На заході були присутні близькі та рідні Кравчука, а також його друзі, журналісти та українські політики.

Пам’ятник розташований на Алеї слави

Меморіал виконаний із білого мармуру

Леонід Кравчук – перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України та останній голова Верховної Ради УРСР (1990-1991). Народний депутат України, український політик та державний діяч.

Біля меморіалу можна побачити живі квіти, які принесли рідні та близькі Кравчука

Як відомо, Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року в результаті тривалої хвороби.

Кравчук був одружений з Антоніною Кравчук, яка народилася 2 листопада 1935 року. У пари 21 липня 1959 народився син — Олександр. Також у політика залишилися онука Марія та онук Андрій, а також є правнучка Олена.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року "Телеграф" опублікував серію фотографій з місця поховання Леоніда Кравчука і показав, у якому жалюгідному стані знаходиться могила першого президента України. Публікація викликала широкий суспільний резонанс та шокувала українців.

Після нашого матеріалу на цю проблему нарешті звернули увагу і питання встановлення меморіалу на могилі Кравчука зрушило з місця.

Так виглядала могила Кравчука на момент виходу матеріалу "Телеграфа"

Лежачий хрест, тріщини та вода — такою була могила Кравчука нещодавно

Для довідки: Байковий цвинтар — це некрополь у Голосіївському районі міста Києва, пам'ятка історії та культури. Один із найстаріших некрополів, що зберігся, в місті, ховати тут почали ще 1834 року.

Його загальна площа складає 72,47 га. Закрите для масових поховань. Початкова назва — Новостроєнське. Перші поховання було здійснено лютеранською громадою Києва.

На Алеї слави України на Байковому цвинтарі поховані відомі та визначні діячі різних епох: відомі музиканти, художники, письменники, спортсмени, науковці та політики з чиновниками.

Байковий цвинтар — це некрополь у Голосіївському районі столиці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Биківні під Києвом планують створити Національний військовий меморіальний цвинтар із загальною площею 100 гектарів. Київська міська рада вже відвела для майбутнього цвинтаря ділянку землі.