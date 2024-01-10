Справил нужду на ханукию: что грозит столичному "герою", осквернившему монумент

"Героя" вычислили по видео в соцсетях

Правоохранители в столице сообщили о подозрении мужчине, который справил малую нужду на монумент ханукия на Майдане Незалежности. Ему грозит наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает следующие возможные наказания:

штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

ограничение свободы на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок до трех лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого).

В полиции напомнили, что инцидент случился в декабре 2023 года. В ходе мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина осквернил временно установленный до празднования иудейского праздника "Ханука" монумент на площади Майдан Незалежности. При этом он говорил, что "евреи не будут заселять нашу землю".

Вскоре "героя" из этого ролика задержали. Им оказался 35-летний житель Киевской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года в Литве за осквернение украинского флага задержали троих мужчин и одну женщину. За это они получат наказание в виде штрафа или ограничения или лишения свободы.