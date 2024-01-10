Справив нужду на ханукію: що загрожує столичному "герою", що осквернив монумент

"Героя" вичислили по відео у соцмережах

Правоохоронці у столиці повідомили про підозру чоловіка, який справив малу потребу на монумент ханукія на Майдані Незалежності. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження чи позбавлення волі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

Зазначається, що санкція статті передбачає такі можливі покарання:

штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обмеження волі на строк до п’яти років;

позбавлення волі на строк до трьох років (з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого).

У поліції нагадали, що інцидент стався у грудні 2023 року. Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік осквернив тимчасово встановлений до святкування іудейського свята "Ханука" монумент на площі Майдан Незалежності. При цьому він говорив, що "євреї не заселятимуть нашу землю".

Невдовзі "героя" із цього ролика затримали. Ним виявився 35-річний мешканець Київської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року у Литві за осквернення українського прапора затримали трьох чоловіків та одну жінку. За це вони отримають покарання у вигляді штрафу чи обмеження, чи позбавлення волі.