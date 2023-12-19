У Києві чоловік справив малу нужду на ханукію: його затримали копи

Ненависнику євреїв загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на п'ять років

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який справив малу нужду на монумент ханукія, встановлений на Майдані Незалежності на честь іудейського свята Ханука. При цьому чоловік викрикував антисемітські образи.

Про це повідомляє Національна поліція Києва. За словами поліцейських, правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж знайшли відео, на якому чоловік оскверняє ханукію, називає її граблями та каже, що "євреї не будуть заселяти нашу землю".

"Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження", – сказано у повідомленні.

За фактом вчинення правопорушення проти затриманого відкрито провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Ненависнику євреїв загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 8500 грн), або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що в російській Махачкалі (Дагестан) натовп агресивних людей паралізував роботу аеропорту через те, що туди нібито прилетів рейс з Ізраїлю. Вони влаштували полювання на євреїв та розгромили аеропорт. Чим все це закінчилося, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

На фоні подій у секторі Газа у світі почали виникати спалахи антисемітизму, підпали єврейських центрів тощо. У відповідь на це найпопулярніша німецька щоденна газета Bild навіть видала маніфест на захист демократії, у якому виступила проти ісламського фундаменталізму.