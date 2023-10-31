"Це промовисто": у Байдена відреагували на заяву путіна про полювання на євреї

Джон Кірбі не здивований, що кремль звинуватив Україну у своїх проблемах

Представник Білого дому Джон Кірбі назвав промовистим той факт, що російський президент володимир путін не засудив спрямовані проти євреїв заворушення в аеропорту дагестанської Махачкали. Американський урядовець різко відреагував на заяву диктатора.

Коментуючи заяву путіна, про те, що за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі зазначив, що це "класична риторика" господаря кремля. Про це пише "Голос Америки".

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ні засудження, ні якихось засуджень. Або закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", — сказав Джон Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США зазначив, що події в Дагестані — це "жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування". Він додав, що деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, рф) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.

У Єврокомісії засудили антиєврейські заворушення у Дагестані. У НАТО вважають, що ці заворушення невигідні для кремля і є одним із проявів радикалізації російського суспільства.

Раніше "Телеграф" писав, що представник Держдепу США Метью Міллер прокоментував заяву путінапро нібито причетність України до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали