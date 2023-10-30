Погром у Махачкалі: до пошуку "українського сліду" підключили "опозиціонерку" Собчак

До протестів у Дагестані спробували прив’язати російського політика Іллю Пономарьова

Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали спровоковані спецслужбами України. фсб рф вказуватиме на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву урядовця. Меліков заявив, що ситуацію в республіці намагалися дестабілізувати "противники нашої країни" з-за кордону.

За його словами, жителі Дагестану співпереживають "жертвам дій неправедних людей та політиків і моляться за мир у Палестині".

Він також згадав телеграм-канал "Ранок Дагестану", де мешканців республіки закликали виходити на несанкціоновані акції.

"Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал "Ранок Дагестану" адмініструється та регулюється з території України – зрадниками, бандерівцями", — заявив Меліков.

Варто зазначити, що телеграм-канал "Кривава леді", очолюваний Ксенією Собчак, став головним рупором відпрацювання тез фсб рф про нібито "український слід" у заворушеннях у Дагестані. У своєму посту російська телеведуча також вказує на відомий опозиційний канал "Ранок Дагестану", намагаючись пов’язати його з російським політиком Іллею Пономарьовим.

"Понамарьов живе в Києві. Очевидно, на чиї гроші він розвиває ці проекти, з якими спецслужбами співпрацює. І в цей самий час президент Зеленський говорить про те, що "російський антисемітизм носить системний характер". Заява робиться рівно в той момент, коли українські тг -канали підливають олії у вогонь, що розгорівся в Махачкалі", пише Собчак.

пост Собчак

У свою чергу адмін каналу "Ранок Дагестану" написав посаду про те, що він мусульманин Альхамдуліллах і клянеться Господом Міров, що ніяк не пов’язаний з Іллею Пономарьовим і що все, що він робить, він робить заради Аллаха.

Нагадаємо, що в неділю, 29 жовтня, у Махачкалі (Дагестан, росії) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак, що прилетів з Тель-Авіва. Вони шукали євреїв. Екіпаж вирішив полетіти у зворотному напрямку. Після цього учасники цієї акції влаштували розгром у будівлі аеропорту.

Канцелярія прем’єр-міністра та МЗС Ізраїлю висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян та євреїв, які перебувають у країні.

Раніше "Телеграф" повідомив, чим закінчилася облога аеропорту у Дагестані.