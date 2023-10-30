К протестам в Дагестан попытались привязать российского политика Илью Пономарева

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что были погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы спровоцированы спецслужбами Украины. фсб рф будет указывать на "украинский след" в антисемитских погромах в Дагестане.

Об этом сообщают российские СМИ соссылкой на заявление чиновника. Меликов заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать "противники нашей страны" из-за рубежа.

По его словам, жители Дагестана сопереживают "жертвам действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине".

Он также упомянул телеграм-канал "Утро Дагестана", в котором жителей республики призывали выходить на несанкционированные акции.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины – предателями, бандеровцами", — заявил Меликов.

Стоит отметить, что телеграм-канал "Кровавая леди", возглавляемый Ксенией Собчак, стал главным рупором отработки тезисов фсб рф о якобы "украинском следе" в беспорядках в Дагестане. В своем посте российская телеведущая также указывает на известный оппозиционный канал "Утро Дагестана", пытаясь связать его с российским политиком Ильей Пономаревым.

"Понамарев живет в Киеве. Очевидно на чьи деньги он развивает эти проекты, с какими спецслужбами сотрудничает. И в это самое время президент Зеленский говорит о том, что "российский антисемитизм носит системный характер". Заявление делается ровно в тот момент, когда украинские тг-каналы подливают масла в огонь, который разгорелся в Махачкале", пишет Собчак.

В свою очередь админ канала "Утро Дагестана" написал пост о том, что он мусульманин Альхамдулиллах и клянется Господом Миров, что никак не связан с Ильей Пономаревым и что все, что он делает, он делает ради Аллаха.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, в Махачкале (Дагестан, рф) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива. Они искали евреев. Экипаж принял решение улететь в обратном направлении. После участники этой акции устроили разгром в здании аэропорта.

Канцелярия премьер-министра и МИД Израиля выразили надежду, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев, находящихся в стране.

Ранее "Телеграф" сообщил, чем закончилась осада аэропорта в Дагестане.