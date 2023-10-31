"Это красноречиво": у Байдена отреагировали на заявление путина об охоте на еврее

Джон Кирби не удивлен, что кремль обвинил Украину в своих бедах

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал красноречивым тот факт, что российский президент владимир путин не осудил направленные против евреев беспорядки в аэропорту дагестанской Махачкалы. Американский чиновник резко отреагировал на заявление диктатора.

Комментируя заявления путина, о том, за событиями в Дагестане стоят страны Запада и Украина, Кирби отметил, что это "классическая риторика" хозяина кремля. Об этом пишет "Голос Америки".

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я услышал в течение последнего часа, что господин Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но вне этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни каких-либо призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма в отношении евреев, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", – сказал Джон Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США отметил, что события в Дагестане — это "ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и запугивания". Он добавил, что некоторые люди сравнивают это с погромами конца 19-го и начала 20-го века.

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.

В Еврокомиссии осудили антиеврейские беспорядки в Дагестане. В НАТО считают, что эти беспорядки невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал заявление путина о якобы причастности Украины к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы.