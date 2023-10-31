Беспорядки в Махачкале: почему срежиссированная акция кремля стала оплеухой путину

Искусственное разжигание конфликта между мусульманами и иудеями в россии может выйти из-под контроля москвы.

Двое суток в Дагестане продолжались массовые выступления и погромы в аэропорту Махачкалы, где местные жители искали среди пассажиров рейсов евреев, чтобы отомстить за действия Израиля в Секторе Газа. За это время антисемитская акция переросла в противостояние религиозных фанатиков с силовиками: в результате столкновений несколько росгвардейцев получили ранения. По неподтвержденным данным, один из них скончался в больнице от тяжелой травмы головы.

В ответ на действия силовиков дагестанские протестующие заявили, что в ближайшее время примут решение о созыве "общекавказского сбора" в Махачкале, присоединиться к которому предложили "людям доброй воли" из Ингушетии, Адыгеи, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, написал Telegram-канал "Утро Дагестана", после чего был заблокирован администрацией соцсети за разжигание розни.

"Телеграф" выяснял, к каким последствиям для путинского режима могут привести массовые беспорядки на Северном Кавказе, и может ли Украина воспользоваться этой ситуацией в собственных интересах.

Кремль разыграл карту фанатизма и жестокости

Несмотря на то, что весь цивилизованный мир давно оставил попытки понять логику поступков и мировоззрения граждан россии, естественность последних событий в Дагестане вызывала сомнения даже у опытных политических аналитиков. В частности, есть три аспекта, которые могут свидетельствовать о том, что события на Северном Кавказе были заранее спланированы российскими спецслужбами.

Первым признаком является отсутствие мотивации у протестующих. Военная операция израильской армии в секторе Газа спровоцировала взрыв антисемитизма во многих странах мира. Но если в Европе и США организаторами подобных акций стали выходцы из Палестины, то в россии уничтожать евреев решили дагестанцы, не имеющие никакого отношения к конфликту на Ближнем Востоке.

Версия с неуемным желанием кавказцев поддержать братьев по вере, имеет право на существование, хотя и выглядит несколько притянутой за уши, ведь раньше они не беспокоились о притеснениях мусульман в других странах мира.

Из этого следует вторая причина считать беспорядки в Махачкале спланированной акцией. На самом деле, внезапное проявление солидарности с арабами было спровоцировано информационной кампанией, которую в последние несколько недель проводили российские пропагандисты. Кремль, заинтересованный в победе своих приспешников-террористов на Ближнем Востоке, сделал все возможное, чтобы навязать гражданам рф (и особенно жителям мусульманских регионов) сочувствие к палестинцам.

В частности, рупор кремля Дмитрий Киселев заявил, что россия — исторически мусульманская страна, а "значит, из этого следует, что для россии антисемитизм — традиционная ценность и скрепа", — сказал пропагандист.

Третьим аспектом является довольно вялая реакция силовиков на захват аэропорта. В государстве, где в последние 10 лет попасть за решетку можно из-за репоста в соцсетях или одиночного пикета с белым листом бумаги, росгвардия три часа колебалась, стоит ли вмешиваться в ситуацию с блокировкой аэродрома и фактически удержанием в заложниках пассажиров с экипажами нескольких самолетов.

По мнению бывшего муфтия Духовного управления мусульман Украины "Умма", а ныне боевого медика ВСУ Саида Исмагилова, кремль использовал жителей Дагестана в своих целях.

"То, что они сделали, это средневековье и охота на ведьм, можно описать двумя словами: испанский стыд. Это совершенно бессмысленные поступки фанатических людей, которых использовали из-за их необразованности. Верить в то, что в россии такие беспорядки возможны без "отмашки" сверху — наивно. На Северном Кавказе компания из более чем трех мужчин на улице вызывает подозрения. Если бы эта акция была самовольной, туда бы еще за 5 минут до начала съехались полиция, росгвардия и спецназ. То, что мы видели позавчера — абсолютно контролируемый процесс", — говорит Саид Исмагилов в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что протестующие дагестанцы стали пешками в очередной кровавой игре кремля, никакого сострадания и желания понять их действия у бывшего муфтия Украины не вызывает. По его словам, если после ареста за вчерашние нападения на евреев эти люди будут мобилизованы, уже завтра они с не меньшим энтузиазмом отправятся убивать украинцев.

С тем, что бунт в Махачкале очень похож на срежиссированный спектакль с участием ничего не подозревающих "борцов за права мусульман", соглашается и политический аналитик Петр Олещук. Целью создания искусственного конфликта было желание владимира путина продемонстрировать коллективному Западу, что может быть с еврейской диаспорой в разных уголках мира, если Европа и США не начнут считаться с москвой и делить с ней сферы влияния, говорит эксперт.

"Таким образом он хотел показать, что только ему по силам контролировать взрывы антисемитизма. Однако даже на 100% срежиссированные процессы могут внезапно пойти не по плану. Особенно, если в них принимает участие такое большое количество людей. Прогнозировать, во что именно может перерасти произвол в Махачкале пока сложно, но чисто теоретически вероятность перехода из религиозно-этнической в политическую плоскость существует", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Акела промахнулся и Украина может этим воспользоваться

Северный Кавказ всегда считался взрывоопасным регионом россии. Там прошли самые массовые акции протеста против объявления мобилизации осенью 2022 года. Стоит отметить, что готовность к сопротивлению действительно сработала: результатом многотысячных митингов стало уменьшение количества мобилизованных из республики по сравнению с другими регионами рф в первый год полномасштабной войны с Украиной.

Не исключено, что одной из целей кремлевских игрищ в Махачкале было понижение градуса народного недовольства политической ситуацией в стране. Путин натравил дагестанцев на евреев, чтобы те выпустили пар и реализовали свой протестный потенциал без ущерба для режима.

Но не так случилось, как думалось. Через два дня погромов аэропорта ситуация с управляемым бунтом явно вышла из-под контроля. Вместо разовой антисемитской акции, конец которой должна была положить доблестная росгвардия, российские спецслужбы получили захваченные самолеты, десяток травмированных силовиков и "общекавказский сбор", целью которого должно стать освобождение всех задержанных на аэродроме.

По словам политического эксперта Алексея Буряченко, сегодняшняя ситуация в Дагестане очень напоминает историю с большим походом на Москву главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина летом 2023 года.

"Это уже второй яркий пример несостоятельности путинской россии противостоять реальным вызовам даже на уровне локальной дестабилизации. Учитывая, что до старта предвыборной кампании в россии остались считанные месяцы, ситуация в Махачкале стала настоящей оплеухой кремля в глазах международного сообщества.

Более того, не исключено, что путин и сам осознает слабость сегодняшней системы внутренней безопасности и все меньше доверяет своему окружению. Для примера: во время визита главы кремля в Китай из москвы с ним прибыло минимум персонала. На чужой территории безопасностью диктатора занималась местная служба охраны", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Охота на евреев в Дагестане является очередным проявлением "обыкновенного фашизма" в рф, и Украина обязана сделать все возможное, чтобы о последствиях безнаказанности задумался весь цивилизованный мир. По словам Алексея Буряченко, результатом грамотной информационной политики может стать ужесточение антироссийских санкций со стороны участников антипутинской коалиции.

Если сейчас ограничения наложены на отдельные категории российских товаров и услуг, то при тотальном эмбарго наоборот пойдет речь о разрешении ограниченного количества сделок, а остальные будут под запретом. В таких условиях российская экономика окончательно развалится, что по всей вероятности станет причиной для внутренних политических пертрубаций, объясняет эксперт.

"История в Дагестане – не тот случай, когда мы можем подбрасывать дрова в этот огонь, поддерживая протестные настроения, ведь их первопричина противоречит нашему внешнеполитическому курсу и мировоззрению.

В то же время, первые шаги в направлении усиления санкционного давления уже сделаны. Во время проходившей в Японии встречи G7 принимающая сторона предложила ввести более мощные санкции, но остальные участники не поддержали инициативу. В то же время, президент Эстонии высказала предложение запустить процесс полного эмбарго с участием стран Балтии и Финляндии. Если им это удастся, по всей вероятности, другие государства поймут, что ничего страшного в этом нет, и присоединятся к вбиванию гвоздей в гроб российской федерации", — говорит эксперт.