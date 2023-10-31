"Еврейские погромы" в Дагестане: в США отреагировали на обвинения путина

В США рассказали, что стало причиной произошедшего

В США прокомментировали заявления российского диктатора владимира путина о том, что к "еврейским погромам" в Махачкале (Дагестан) причастна Украина или любая другая западная страна.

Как сообщил во время брифинга для журналистов представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, россия должна найти и наказать виновных в беспорядках, но сообщил, что заявления российского МИД о причастности Украины являются абсурдом.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", — сказал он.

Подобное мнение разделяет и представитель Белого дома Джон Кирби, который отметил, что таким образом россия хочет переложить ответственность за свои проблемы на других.

"Это классическая российская риторика, когда в вашей стране происходит что-то плохое, и вы вините кого-то другого, вините в этом внешнее влияние", — сказал Кирби.

По его словам, Запад не причастен к этим демонстрациям, а их причиной является ненависть, фанатизм и запугивание.

Напомним, накануне в Махачкале разъяренная толпа захватила городской аэропорт на фоне информации о том, что туда прилетает самолет из Израиля.

Стоит отметить, что сразу же после захвата российские пропагандисты начали заявлять, что якобы к этому были причастны украинцы. После этого для распространения этого нарратива также были привлечены "оппозиционные" российские деятели.