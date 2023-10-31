"Єврейські погроми" у Дагестані: у США відреагували на звинувачення путіна

У США розповіли, що стало причиною того, що сталося

У США прокоментували заяви російського диктатора володимира путіна про те, що до "єврейських погромів" у Махачкалі (Дагестан) причетна Україна чи будь-яка інша західна країна.

Як повідомив під час брифінгу для журналістів представник Державного департаменту США Метью Міллер, росія має знайти та покарати винних у заворушеннях, але повідомив, що заяви російського МЗС про причетність України є абсурдом.

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звичайно ж", — сказав він.

Подібну думку поділяє і представник Білого дому Джон Кірбі, який зазначив, що таким чином Росія хоче перекласти відповідальність за свої проблеми на інших.

"Це класична російська риторика, коли у вашій країні відбувається щось погане, і ви звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішній вплив", — сказав Кірбі.

За його словами, Захід не причетний до цих демонстрацій, а їх причиною є ненависть, фанатизм та залякування.

Нагадаємо, напередодні в Махачкалі розлючений натовп захопив міський аеропорт на тлі інформації про те, що туди прилітає літак з Ізраїлю.

Варто зазначити, що відразу після захоплення російські пропагандисти почали заявляти, що нібито до цього були причетні українці. Після цього поширення цього наративу також було залучено "опозиційні" російські діячі.