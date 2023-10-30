У кремлі традиційно звалили свої проблеми на інших

Російський диктатор володимир путін вперше прокоментував події в дагестанській Махачкалі, де розлючений натовп напередодні захопив міський аеропорт на тлі інформації про те, що туди прилітає літак з Ізраїлю.

Як повідомляють російські ЗМІ, під час наради з урядовцями увечері 30 жовтня він повторив заяви місцевих пропагандистів про те, що в цьому нібито винна Україна.

"Події в Махачкалі інспіровані, зокрема через соціальні мережі, не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб", — заявив путін.

За його словами, російське суспільство намагаються дестабілізувати ззовні, зокрема з використанням "витончених технологій". Варто зазначити, що темі Дагестану він приділив зовсім небагато уваги і додав, що "не можна керуватися емоціями".

Разом з тим він повторив улюблений наратив російської пропаганди про те, що США нібито намагаються розколоти рф.

"Непогано було б тим, хто так дбає нібито про громадян Ізраїлю, провести розслідування, чим займаються їхні спецслужби в Україні, якщо вони ініціюють погроми в росії. Мразі та й годі. По-іншому і сказати неможливо!", — заявив путін.

Варто зазначити, що відразу після захоплення аеропорту демонстрантами російські пропагандисти почали заявляти, що нібито до цього були причетні українці. Після цього поширення цього нарратива також було залучено "опозиційних" російських діячів.