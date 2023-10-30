Ще в одному регіоні рф хочуть "вигнати євреїв". А Україна відповіла на звинувачення захарової

росіяни вже не приховують ненависть до євреїв

У росії тривають антисемітські рухи. Після Махачкали проти євреїв виступили жителі Карачаєво-Черкесії.

Так, за даними місцевих пабліків, біля місцевого будинку уряду відбувається мітинг, де місцеві жителі вимагають заборонити євреям в’їзд до республіки. Вони бояться, що ті "відберуть у них землю та спадщину".

"Ми не хочемо жити по сусідству з євреями… Ми звертаємося до нашого уряду з проханням, щоб огородити нас від того, щоб сюди приїжджали євреї, саме євреї… Аллаху Акбар", — кажуть жінки.

На чергову антисемітську витівку вже реагують у всьому інтернеті. Дехто, пригадуючи роспропаганді казки про "український слід" у Махачкалі, іронічно ставлять питання — "Це теж українські Telegram-канали організували?"

Інші просто висловлюють подив і обурення, коментуючи те, що відбувається.

Тим часом у МЗС України прокоментували звинувачення представника МЗС рф захарової, яка раніше звинуватила Україну в причетності до погрому в Махачкалі. За словами спікера Олега Ніколенка, звинувачення росії на адресу України в причетності до подій у Дагестані — спроба перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

"Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами. Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в росії та будь-де в світі", — додав він.

Нагадаємо, що 29 жовтня в російській Махачкалі (Дагестан) натовп агресивних людей паралізував роботу аеропорту через те, що нібито туди прилетів рейс з Ізраїлю. Вони влаштували полювання на євреїв та розгромили аеропорт. Чим все це закінчилося ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

Також ми повідомляли про те, як світ відреагував на полювання на євреїв у Махачкалі.