Еще в одном регионе рф хотят "выгнать евреев". А Украина ответила на обвинения захаровой

россияне уже не скрывают ненависть к евреям

В россии продолжаются антисемитские движения. После Махачкалы против евреев выступили жители Карачаево-Черкесии.

Так, по данным местных пабликов, у местного дома правительства проходит митинг, на котором местные жители требуют запретить евреям въезд в республику. Они боятся, что те "отберут у них землю и наследие".

"Мы не хотим жить по соседству с евреями… Мы обращаемся к нашему правительству с просьбой, чтобы огородить нас от того, чтобы сюда приезжали евреи, именно евреи… Аллаху Акбар", — говорят собравшиеся женщины.

На очередную антисемитскую выходку уже реагируют по всему интернету. Некоторые, припоминая роспропаганде сказки об "украинском следе" в Махачкале, иронично задают вопрос — "Это тоже украинские Telegram-каналы организовали?".

Другие просто высказывают недоумение и возмущение, комментируя происходящее.

Тем временем в МИД Украины прокомментировали обвинения представителя МИД рф захаровой, которая ранее обвинила Украину в причастности к погрому в Махачкале. По словам спикера Олега Николенко обвинения рф в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

"Угрозы разделаться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями. События в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества. Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в россии и где угодно в мире" — добавил он.

Напомним, что 29 октября в российской Махачкале (Дагестан) толпа агрессивных людей парализовала работу аэропорта из-за того, что туда якобы прилетел рейс из Израиля. Они устроили охоту на евреев и разгромили аэропорт. Чем все это закончилось вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, как мир отреагировал на охоту на евреев в Махачкале.