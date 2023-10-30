"Ужасно и отвратительно", "Пора подниматься!": как мир отреагировал на охоту на евреев в Махачкале
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Мэр Лондона назвал нападение "ужасным и отвратительным"
Сцены с хаосом в российском аэропорту Махачкалы в попытке найти евреев на самолете из Тель-Авива вызвали неоднозначную реакцию в мире. Западные медиа уже назвали этот инцидент "охотой за евреями", событие уже осудили официальный Израиль, США и НАТО.
Между тем сама россия извиняться не торопится. А МИД россии официально обвинил в "спланированной провокации"... Украину, или языком оригинала — "киевский режим". Мол, Киев заинтересован в дестабилизации ситуации в россии и ее дискредитации на международной арене.
Заголовки мировых СМИ
Издание The Associated Press опубликовало статью с заголовком "Сотни людей штурмуют аэропорт в россии во время антисемитских бунтов из-за прибытия самолета из Израиля". Там отмечается, что толпа скандировала антисемитские лозунги и искала пассажиров из израильского города. Некоторые в толпе размахивали палестинскими флагами, а некоторые рассматривали паспорта пассажиров, пытаясь идентифицировать израильтян.
Газета Daily Mail описала ситуацию как: "Ужасный момент, когда семьи и плачущие дети вынуждены противостоять толпе, охотящейся на евреев, после того, как их самолет из Израиля приземлился в мусульманском регионе россии, и капитан предупредил, что их "Задавят" кричащие "Аллаху Акбар" головорезы, пишет, что родители и их дети были вынуждены противостоять разъяренной антисемитской толпе.
Одна женщина, которая была пассажиром рейса "Победа" сказала, что среди находившихся на борту были проблемы со здоровьем, но машины скорой помощи не могли подъехать к самолету из-за разъяренной толпы.
BBC вышло с заголовком "Дагестан: толпа штурмует российский аэропорт в поисках евреев", где цитирует свидетелей того, как одного из прибывших в аэропорт пассажиров отпустили со словами: "Мы сегодня не трогаем неевреев", а некоторые демонстранты останавливали машины возле аэропорта, требуя предоставить документы.
Guardian обращает внимание на то, что сообщения об антиеврейских выступлениях не ограничивались Махачкалой. В Нальчике, городе соседней Кабардино-Балкарской области, в воскресенье был подожжен еврейский центр. В воскресенье протестующие также осадили гостиницу в дагестанском городе Хасавюрт, ища номера для "еврейских беженцев".
"Мы получаем сообщения из 4 разных городов Дагестана… о толпах, требующих убить евреев. Прямой результат того, что российское правительство приняло сторону ХАМАС в этом конфликте, и отсутствие осуждения резни 10 сентября", — написал в Twitter раввин Пинхас Гольдшмидт, бывший главный раввин москвы.
Реакция официальных лиц в мире
Пресссекретарь президента США Эдриен Уотсон написала в Twitter, что "Соединенные Штаты решительно осуждают антисемитские протесты в Дагестане".
"США однозначно поддерживают всю еврейскую общину, поскольку мы являемся свидетелями всемирного всплеска антисемитизма. Никогда не существует оправданий или оправданий для антисемитизма", — заявила спикер.
Мэр Лондона Садик Хан назвал дагестанский инцидент "ужасным и отвратительным", написав в социальных сетях, что "ненависть не победит".
"Это ужасно и отвратительно. Я могу только представить, что это должно вызвать у евреев. Я выступаю за еврейскую общину Лондона против антисемитизма. Сегодня и всегда. Вместе мы сильны, и мы победим силы ненависти, стремящиеся нас разделить", — написал мэр.
"Любители и защитники демократии, пора подниматься", — написала в Twitter координатор ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн.
Она отреагировала на инцидент в Дагестане, описав толпу как "ненависть, разрешенную глобальным умалением варварских действий ХАМАС 7 октября и разрешением антисемитизма и антисионизма по всему миру".
Первый министр Шотландии Хумза Юсаф высказался по поводу инцидента в Дагестане, назвав кадры "совершенно ужасающими".
"Совершенно ужасные кадры. Среди наших еврейских общин во всем мире существует реальный страх по росту антисемитизма. Я выступаю за нашу еврейскую общину в Шотландии против антисемитизма. Мы не можем позволить силам ненависти разделить нас", — говорит Хумза Юсаф.
Президент Украины Владимир Зеленский написал, что ситуация в Махачкале демонстрирует российские антисемитизм и ненависть к другим народам, которые являются "системными и глубоко укорененными".
"Ненависть — это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти", — добавил Зеленский.
В НАТО заявили, что беспорядки являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
"российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в россии растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине", — говорит Сартс.
МИД Израиля заявил, что израильский посол в москве сотрудничает с российскими властями, добавив, что Израиль "серьезно воспринимает попытки причинить вред израильским гражданам и евреям где угодно".
"Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят всех израильских граждан и евреев, кем бы они ни были, и предпримут решительные меры против участников беспорядков и против неукротимого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", — говорится в заявлении министерства.
рф попыталась оправдаться и обвинила… Украину
Спикер кремля Дмитрий песков обвинил в беспорядках "внешнее вмешательство" "недоброжелателей". Он не предоставил никаких доказательств своего утверждения.
Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в разжигании антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы Telegram-канал, якобы администрируемого из Украины "изменниками и бандеровцами". Он связал инцидент с каналом "Утро Дагестана", мол, он первым "начал распространять слухи о якобы переселении израильских беженцев на территорию мусульманских республик россии".
"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию, что канал "Утро Дагестана" администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами", — заявил Меликов.
А член российского совета по правам человека Александр Коц призвал протестующих ехать в Газу или убить одного конкретного еврея — имея в виду украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее "Телеграф" сообщил, чем закончилась осада аэропорта в Дагестане.