"Ужасно и отвратительно", "Пора подниматься!": как мир отреагировал на охоту на евреев в Махачкале

Мэр Лондона назвал нападение "ужасным и отвратительным"

Сцены с хаосом в российском аэропорту Махачкалы в попытке найти евреев на самолете из Тель-Авива вызвали неоднозначную реакцию в мире. Западные медиа уже назвали этот инцидент "охотой за евреями", событие уже осудили официальный Израиль, США и НАТО.

Между тем сама россия извиняться не торопится. А МИД россии официально обвинил в "спланированной провокации"... Украину, или языком оригинала — "киевский режим". Мол, Киев заинтересован в дестабилизации ситуации в россии и ее дискредитации на международной арене.

Заголовки мировых СМИ

Издание The Associated Press опубликовало статью с заголовком "Сотни людей штурмуют аэропорт в россии во время антисемитских бунтов из-за прибытия самолета из Израиля". Там отмечается, что толпа скандировала антисемитские лозунги и искала пассажиров из израильского города. Некоторые в толпе размахивали палестинскими флагами, а некоторые рассматривали паспорта пассажиров, пытаясь идентифицировать израильтян.

AP назвало инцидент "антисемитским бунтом"

Газета Daily Mail описала ситуацию как: "Ужасный момент, когда семьи и плачущие дети вынуждены противостоять толпе, охотящейся на евреев, после того, как их самолет из Израиля приземлился в мусульманском регионе россии, и капитан предупредил, что их "Задавят" кричащие "Аллаху Акбар" головорезы, пишет, что родители и их дети были вынуждены противостоять разъяренной антисемитской толпе.

Daily Mail о толпе, охотящейся на евреев

Одна женщина, которая была пассажиром рейса "Победа" сказала, что среди находившихся на борту были проблемы со здоровьем, но машины скорой помощи не могли подъехать к самолету из-за разъяренной толпы.

BBC вышло с заголовком "Дагестан: толпа штурмует российский аэропорт в поисках евреев", где цитирует свидетелей того, как одного из прибывших в аэропорт пассажиров отпустили со словами: "Мы сегодня не трогаем неевреев", а некоторые демонстранты останавливали машины возле аэропорта, требуя предоставить документы.

BBC "Дагестан: толпа штурмует российский аэропорт в поисках евреев"

Guardian обращает внимание на то, что сообщения об антиеврейских выступлениях не ограничивались Махачкалой. В Нальчике, городе соседней Кабардино-Балкарской области, в воскресенье был подожжен еврейский центр. В воскресенье протестующие также осадили гостиницу в дагестанском городе Хасавюрт, ища номера для "еврейских беженцев".

"Мы получаем сообщения из 4 разных городов Дагестана… о толпах, требующих убить евреев. Прямой результат того, что российское правительство приняло сторону ХАМАС в этом конфликте, и отсутствие осуждения резни 10 сентября", — написал в Twitter раввин Пинхас Гольдшмидт, бывший главный раввин москвы.

"Толпа штурмует дагестанский аэропорт в поисках еврейских пассажиров из Израиля"

Реакция официальных лиц в мире

Пресссекретарь президента США Эдриен Уотсон написала в Twitter, что "Соединенные Штаты решительно осуждают антисемитские протесты в Дагестане".

США осудили нападение

"США однозначно поддерживают всю еврейскую общину, поскольку мы являемся свидетелями всемирного всплеска антисемитизма. Никогда не существует оправданий или оправданий для антисемитизма", — заявила спикер.

Мэр Лондона Садик Хан назвал дагестанский инцидент "ужасным и отвратительным", написав в социальных сетях, что "ненависть не победит".

"Это ужасно и отвратительно. Я могу только представить, что это должно вызвать у евреев. Я выступаю за еврейскую общину Лондона против антисемитизма. Сегодня и всегда. Вместе мы сильны, и мы победим силы ненависти, стремящиеся нас разделить", — написал мэр.

Мэр Лондона назвал нападение "ужасным и отвратительным"

"Любители и защитники демократии, пора подниматься", — написала в Twitter координатор ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн.

Она отреагировала на инцидент в Дагестане, описав толпу как "ненависть, разрешенную глобальным умалением варварских действий ХАМАС 7 октября и разрешением антисемитизма и антисионизма по всему миру".

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф высказался по поводу инцидента в Дагестане, назвав кадры "совершенно ужасающими".

"Совершенно ужасные кадры. Среди наших еврейских общин во всем мире существует реальный страх по росту антисемитизма. Я выступаю за нашу еврейскую общину в Шотландии против антисемитизма. Мы не можем позволить силам ненависти разделить нас", — говорит Хумза Юсаф.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что ситуация в Махачкале демонстрирует российские антисемитизм и ненависть к другим народам, которые являются "системными и глубоко укорененными".

"Ненависть — это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти", — добавил Зеленский.

В НАТО заявили, что беспорядки являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в россии растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине", — говорит Сартс.

МИД Израиля заявил, что израильский посол в москве сотрудничает с российскими властями, добавив, что Израиль "серьезно воспринимает попытки причинить вред израильским гражданам и евреям где угодно".

"Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят всех израильских граждан и евреев, кем бы они ни были, и предпримут решительные меры против участников беспорядков и против неукротимого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", — говорится в заявлении министерства.

рф попыталась оправдаться и обвинила… Украину

Спикер кремля Дмитрий песков обвинил в беспорядках "внешнее вмешательство" "недоброжелателей". Он не предоставил никаких доказательств своего утверждения.

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в разжигании антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы Telegram-канал, якобы администрируемого из Украины "изменниками и бандеровцами". Он связал инцидент с каналом "Утро Дагестана", мол, он первым "начал распространять слухи о якобы переселении израильских беженцев на территорию мусульманских республик россии".

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию, что канал "Утро Дагестана" администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами", — заявил Меликов.

А член российского совета по правам человека Александр Коц призвал протестующих ехать в Газу или убить одного конкретного еврея — имея в виду украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" сообщил, чем закончилась осада аэропорта в Дагестане.