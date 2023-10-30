"Жахливо і огидно", "Настав час підніматися!": як світ відреагував на полювання на євреїв у Махачкалі

Мер Лондона назвав напад "жахливим і огидним"

Сцени з хаосом у російському аеропорту Махачкали у спробі знайти євреїв на літаку з Тель-Авіва викликали неоднозначну реакцію у світі. Західні медіа вже назвали цей інцидент "полюванням на євреїв", подію вже засудили офіційний Ізраїль, США та НАТО.

Тимчасом сама росія вибачатися не поспішає. А МЗС рф офіційно звинуватив у "спланованій провокації"… Україну, або мовою оригіналу — "київський режим". Мовляв, Київ зацікавлений у дестабілізації ситуації в росії та її дискредитації на міжнародній арені.

Заголовки світових ЗМІ

Видання The Associated Press опублікувало статтю із заголовком "Сотні людей штурмують аеропорт у росії під час антисемітських бунтів через прибуття літака з Ізраїлю". Там зазначається, що натовп скандував антисемітські гасла та шукав пасажирів з ізраїльського міста. Деякі в натовпі розмахували палестинськими прапорами, а дехто розглядав паспорти пасажирів, намагаючись ідентифікувати ізраїльтян.

AP назвало інцидент "антисемітським бунтом"

Газета Daily Mail описала ситуацію як: "Жахливий момент, коли сім’ї та діти, що плачуть, змушені протистояти натовпу, який полює на євреїв, після того, як їхній літак з Ізраїлю приземлився в мусульманському регіоні росії, і капітан попередив, що їх "задавлять" головорізи, що кричать "Аллаху Акбар". Видання пише, що батьки та їхні діти були змушені протистояти розлюченому антисемітському натовпу.

Daily Mail про натовп, який полює на євреїв

Одна жінка, яка була пасажиром рейсу "Побєда" сказала, що серед тих, хто перебував на борту, були проблеми зі здоров'ям, але машини швидкої допомоги не могли під'їхати до літака через розлючений натовп.

BBC вийшло із заголовком "Дагестан: натовп штурмує російський аеропорт у пошуках євреїв", де цитує свідків того, як одного із прибулих до аеропорту пасажирів відпустили зі словами: "Ми сьогодні не чіпаємо неєвреїв", а деякі демонстранти зупиняли машини біля аеропорту, вимагаючи надати документи.

ВВС "Дагестан: натовп штурмує російський аеропорт у пошуках євреїв"

Guardian звертає увагу на те, що повідомлення про антиєврейські виступи не обмежувалися Махачкалою. У Нальчику, місті сусідньої Кабардино-Балкарської області, у неділю був підпалений єврейський центр. У неділю протестувальники також взяли в облогу готель у дагестанському місті Хасавюрт, шукаючи номери для "єврейських біженців".

"Ми отримуємо повідомлення з 4 різних міст Дагестану… про натовпи, які вимагають вбити євреїв. Прямий результат того, що російський уряд став на бік ХАМАС у цьому конфлікті, і відсутність засудження різанини 10 вересня", — написав у Twitter рабин Пінхас Гольдшмідт, колишній головний рабин москви.

"Натовп штурмує дагестанський аеропорт у пошуках єврейських пасажирів з Ізраїлю"

Реакція офіційних осіб у світі

Прессекретар президента США Едрієнн Уотсон написала в Twitter, що "Сполучені Штати рішуче засуджують антисемітські протести в Дагестані".

США засудили напад

"США однозначно підтримують всю єврейську громаду, оскільки ми є свідками всесвітнього сплеску антисемітизму. Ніколи не існує виправдань чи виправдань для антисемітизму", – заявила речниця.

Мер Лондона Садік Хан назвав дагестанський інцидент "жахливим й огидним", написавши в соціальних мережах, що "ненависть не переможе".

"Це жахливо і огидно. Я можу тільки уявити, що це повинно викликати у євреїв. Я виступаю за єврейську громаду Лондона проти антисемітизму. Сьогодні і завжди. Разом ми сильні, і ми переможемо сили ненависті, які прагнуть нас розділити", — написав мер.

Мер Лондона назвав напад "жахливим і огидним"

"Любителі та захисники демократії, настав час підніматися", — написала у Twitter координаторка ЄС із боротьби з антисемітизмом Катаріна фон Шнурбайн.

Вона відреагувала на інцидент у Дагестані, описавши натовп як "ненависть, розв’язану глобальним применшенням варварських дій ХАМАС 7 жовтня та дозволом антисемітизму та антисіонізму по всьому світу".

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф висловився з приводу інциденту в Дагестані, назвавши кадри "абсолютно жахливими".

"Абсолютно жахливі кадри. Серед наших єврейських громад у всьому світі існує реальний страх щодо зростання антисемітизму. Я виступаю за нашу єврейську громаду в Шотландії проти антисемітизму. Ми не можемо дозволити силам ненависті розділити нас", — каже Хумза Юсаф.

Президент України Володимир Зеленський написав, що ситуація в Махачкалі демонструє російські антисемітизм і ненависть до інших народів, які є "системними і глибоко вкоріненими".

"Ненависть — це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті", — додав Зеленський.

У НАТО заявили, що заворушення є результатом розпалювання ненависті російською пропагандою, пише "Європейська правда" з посиланням на заяву директора Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніса Сартса у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама"

"російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", — каже Сартс.

МЗС Ізраїлю заявило, що ізраїльський посол у москві співпрацює з російською владою, додавши, що Ізраїль "серйозно сприймає спроби заподіяти шкоду ізраїльським громадянам і євреям будь-де".

"Ізраїль очікує, що російські правоохоронні органи захистять усіх ізраїльських громадян і євреїв, ким би вони не були, і вживуть рішучих заходів проти учасників заворушень і проти неприборканого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян", — йдеться в заяві міністерства.

рф спробувала виправдатися і звинуватила… Україну

Речник кремля дмитро пєсков звинуватив у заворушеннях "зовнішнє втручання" "недоброзичливців". Він не надав жодних доказів для свого твердження.

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали Telegram-канал, який нібито адмініструється з України "зрадниками та бандерівцями". Він пов'язав інцидент із каналом "Утро Дагестана", мовляв, він першим "почав поширювати чутки про нібито переселення ізраїльських біженців на територію мусульманських республік рф".

"Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал "Утро Дагестана" адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями", — заявив Меліков.

А член російської ради з прав людини Олександр Коц закликав протестувальників їхати в Газу або вбити "одного конкретного єврея" — маючи на увазі українського президента Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" повідомив, чим закінчилася облога аеропорту у Дагестані.