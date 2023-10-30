В кремле традиционно свалили свои проблемы на других

Российский диктатор владимир путин впервые прокомментировал события в дагестанской Махачкале, где разъяренная толпа накануне захватила городской аэропорт на фоне информации о том, что туда прилетает самолет из Израиля.

Как сообщают российские СМИ, во время совещания с членами правительства вечером 30 октября он повторил заявления местных пропагандистов о том, что в этом якобы виновата Украина.

"События в Махачкале инспирированы, в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб", — заявил путин.

По его словам, российское общество пытаются дестабилизировать извне, в том числе с использованием "утонченных технологий". Стоит отметить, что теме Дагестана он уделил совсем немного внимания и добавил, что "нельзя руководствоваться эмоциями".

Вместе с тем, он повторил любимый нарратив российской пропаганды о том, что США якобы пытаются расколоть рф.

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы в Украине, если они инициируют погромы в россии. Мрази да и только. По-другому и сказать невозможно!", — заявил путин.

Стоит отметить, что сразу же после захвата аэропорта демонстрантами российские пропагандисты начали заявлять, что якобы к этому были причастны украинцы. После этого для распространения этого нарратива также были привлечены "оппозиционные" российские деятели.