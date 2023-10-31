Заворушення в Махачкалі: чому зрежисована акція кремля стала ляпасом путіну

Штучне розпалювання конфлікту між мусульманами та юдеями в рф може вийти з-під контролю москви

Дві доби в Дагестані тривали масові виступи та погроми в аеропорту Махачкали, де місцеві жителі шукали серед пасажирів рейсів євреїв, щоб помститися за дії Ізраїлю у Секторі Газа. За цей час антисемітська акція переросла у протистояння релігійних фанатиків із силовиками: внаслідок сутичок декілька росгвардійців отримали поранення. За непідтвердженими даними, один з них помер у лікарні від важкої травми голови.

У відповідь на дії силовиків дагестанські протестувальники заявили, що найближчим часом ухвалять рішення про скликання "загальнокавказького збору" в Махачкалі, долучитися до якого запропонували "людям доброї волі" з Інгушетії, Адигеї, Чечні, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії, написав Telegram-канал "Утро Дагестана", після чого був заблокований адміністрацією соцмережі за розпалювання ворожнечі.

"Телеграф" з'ясовував, до яких наслідків для путінського режиму можуть призвести масові заворушення на Північному Кавказі, і чи може Україна скористатися цією ситуацією у власних інтересах.

Кремль розіграв карту фанатизму та жорстокості

Попри те, що весь цивілізований світ давно залишив спроби зрозуміти логіку вчинків та світогляду громадян рф, природність останніх подій в Дагестані викликала сумніви навіть у досвідчених політичних аналітиків. Зокрема, є три аспекти, які можуть свідчити, що події на Північному Кавказі були заздалегідь сплановані російськими спецслужбами.

Першою ознакою є відсутність мотивації у протестувальників. Військова операція ізраїльської армії в Секторі Газа спровокувала вибух антисемітизму в багатьох країнах світу. Та якщо в Європі та США організаторами подібних акцій очікувано стали вихідці з Палестини, то в росії нищити євреїв вирішили дагестанці, які не мають жодного стосунку до конфлікту на Близькому Сході.

Версія з нестримним бажанням кавказців підтримати братів по вірі, має право на існування, хоча й виглядає дещо притягнутою за вуха, адже раніше вони не переймалися утисками мусульман в інших країнах світу.

З цього випливає друга причина вважати заворушення в Махачкалі спланованою акцією. Насправді, раптовий прояв солідарності з арабами був спровокований інформаційною кампанією, яку протягом останніх кількох тижнів проводили російські пропагандисти. Кремль, зацікавлений у перемозі своїх поплічників-терористів на Близькому Сході, зробив все можливе, аби нав'язати громадянам рф (і особливо жителям мусульманських регіонів) співчуття до палестинців.

Зокрема, рупор кремля Дмитро Кисельов заявив, що рф — історично мусульманська країна, а "отже, з цього виходить, що для рф антисемітизм — традиційна цінність і скрєпа", — сказав пропагандист.

Третім аспектом є доволі млява реакція силовиків на захоплення аеропорту. В державі, де протягом останніх 10 років потрапити у в'язницю можна за репост у соцмережах або одиночний пікет з білим аркушем паперу, росгвардія три години вагалася, чи варто втручатися у ситуацію з блокуванням літовища і фактично утриманням у заручниках пасажирів з екіпажами декількох літаків.

На думку колишнього муфтія Духовного управління мусульман України "Умма", а нині бойового медика ЗСУ Саїда Ісмагілова, кремль використав жителів Дагестану у власних цілях.

"Те, що вони зробили, це середньовіччя і полювання на відьом, можна описати двома словами: іспанський сором. Це абсолютно безглузді вчинки фанатичних людей, яких використали через їхню неосвіченість. Вірити у те, що в росії такі заворушення можливі без "відмашки" згори, — наївно. На Північному Кавказі компанія з більш, аніж трьох чоловіків на вулиці викликає підозри. Якби ця акція була самовільною, туди б ще за 5 хвилин до початку з'їхалися поліція, росгвардія і спецназ. Те, що ми бачили позавчора — абсолютно контрольований процес", — каже Саїд Ісмагілов в коментарі "Телеграфу".

Попри те, що протестуючі дагестанці стали пішаками в черговій кривавій грі кремля, жодного співчуття та бажання зрозуміти їхні дії у колишнього муфтія України нема. За його словами, якщо після арешту за вчорашні напади на євреїв, ці люди будуть мобілізовані, вже завтра вони з не меншим ентузіазмом вирушать вбивати українців.

З тим, що бунт у Махачкалі аж надто скидається на зрежисований спектакль за участі нічого не підозрюючих "борців за права мусульман", погоджується й політичний аналітик Петро Олещук. Метою створення штучного конфлікту було бажання володимира путіна продемонструвати колективному Заходу, що може бути з єврейською діаспорою у різних куточках світу, якщо Європа і США не почнуть рахуватися з москвою і ділити з нею сфери впливу, каже експерт.

"Таким чином він хотів показати, що лише йому під силу контролювати вибухи антисемітизму. Проте, навіть на 100% зрежисовані процеси раптом можуть піти не за планом. Особливо, якщо в них бере участь така велика кількість людей. Прогнозувати, у що саме може перерости свавілля в Махачкалі, поки складно, але суто теоретично ймовірність переходу з релігійно-етнічної у політичну площину існує", — каже політолог в коментарі "Телеграфу".

Акела промахнувся і Україна може цим скористатися

Північний Кавказ завжди вважався вибухонебезпечним регіоном рф. Саме там пройшли наймасовіші акції протесту проти оголошення мобілізації восени 2022 року. Варто зазначити, що готовність до опору дійсно спрацювала: результатом багатотисячних мітингів стало зниження кількості мобілізованих з республіки порівняно з іншими регіонами росії у перший рік повномасштабної війни з Україною.

Не виключено, що однією з цілей кремлівських ігрищ в Махачкалі було зниження градусу народного невдоволення політичною ситуацією в країні. Путін нацькував дагестанців на євреїв, щоб ті випустили пару і реалізували свій протестний потенціал без шкоди для режиму.

Та не так сталося, як гадалося. За два дні погромів аеропорту ситуація з керованим бунтом вочевидь вийшла з-під контролю. Замість разової антисемітської акції, кінець якій мала покласти доблесна росгвардія, російські спецслужби отримали захоплені літаки, десяток травмованих силовиків і "загальнокавказький збір", метою якого має стати визволення всіх затриманих на літовищі.

За словами політичного експерта Олексія Буряченка, сьогоднішня ситуація в Дагестані дуже нагадує історію з великим походом на Москву ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влітку 2023 року.

"Це вже другий яскравий приклад неспроможності путінської росії протистояти реальним викликам навіть на рівні локальної дестабілізації. Враховуючи, що до старту передвиборчої кампанії в рф залишились лічені місяці, ситуація в Махачкалі стала справжнім ляпасом кремлю в очах міжнародної спільноти.

Ба більше, не виключено, що путін і сам усвідомлює слабкість сьогоднішньої системи внутрішньої безпеки і все менше довіряє своєму оточенню. Для прикладу: під час візита глави кремля в Китай з москви з ним прибуло мінімум персоналу. На чужій території безпекою диктатора займалася місцева служба охорони", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Полювання на євреїв у Дагестані є черговим проявом "звичайного фашизму" в рф, і Україна зобов'язана зробити все можливе, щоб про наслідки безкарності замислився весь цивілізований світ. За словами Олексія Буряченка, результатом зваженої інформаційної політики може стати посилення антиросійських санкцій з боку учасників антипутінської коаліції.

Якщо зараз обмеження накладено на окремі категорії російських товарів та послуг, то при тотальному ембарго навпаки йтиметься про дозвіл на обмежену кількість операцій, а решта буде під забороною. За таких умов російська економіка остаточно розвалиться, що цілком ймовірно стане причиною для внутрішніх політичних перетрубацій, пояснює експерт.

"Історія в Дагестані — не той випадок, коли ми можемо підкидати дрова у цей вогонь, підтримуючи протестні настрої, адже їхня першопричина суперечить нашому зовнішньополітичному курсу та світогляду.

Водночас, перші кроки у напрямку посилення санкційного тиску вже зроблені. Під час зустрічі G7, що проходила в Японії, країна-господар запропонувала ввести більш потужні санкції, але решта учасників не підтримали ініціативу. Натомість, президентка Естонії висловила пропозицію запустити процес повного ембарго за участі країн Балтії та Фінляндії. Якщо їм це вдасться, цілком ймовірно, інші держави зрозуміють, що нічого страшного у цьому нема, і приєднаються до вбивання цвяхів у труну російської федерації", — каже експерт.