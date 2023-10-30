Не можуть визначитися із загиблим: у росії влаштували цирк із підсумками погрому в Махачкалі

У лікарнях перебувають ще п’ятеро поранених

Росіяни не можуть визначитися з інформацією про наслідки облоги аеропорту Махачкали. В результаті "полювання" на євреїв там хтось помер, але поки що незрозуміло хто.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяви Мінздаову Дагестану та заступника гендиректора з правової роботи Махачкалінського аеропорту Мадіни Пірмагомедової. Так, за словами другого джерела, один із російських поліцейських, який постраждав під час нальоту, помер від отриманих травм.

"Поранених не так багато і помер один. Полковник або хто він був, звання не пам’ятаю. Камінь прилетів йому в голову, тому так вийшло", — сказала Пірмагомедова.

При цьому наголошується, що у Мінздаві Дагестану вже поспішили спростувати цю заяву. Там кажуть, що не підтверджують загибель поліцейського.

За останніми даними медиків, у лікарнях Дагестану зараз лікуються п’ять постраждалих після інциденту в аеропорту Махачкали Двоє з них у тяжкому стані через черепно-мозкові травми. Серед поранених більшість працівників поліції. Ще 18 потерпілим з легкими травмами допомогу медиками було надано амбулаторно і пацієнтів відпущено додому.

Як передбачає УНІАН, цілком можливо, що така плутанина могла виникнути через те, що, наприклад, поліцейський до цього написав заяву про звільнення за власним бажанням, тому фактично було вбито не поліцейського, а цивільну особу.

"А може це взагалі була якась битовуха. А може це був єврей? І тоді справа набуває зовсім іншого обороту!", - пише видання у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що в російській Махачкалі (Дагестан) натовп агресивних людей паралізував роботу аеропорту через те, що туди нібито прилетів рейс із Ізраїлю. Вони влаштували полювання на євреїв та розгромили аеропорт. Чим все це закінчилося ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

Також ми повідомляли про те, як світ відреагував на полювання на євреїв у Махачкалі.