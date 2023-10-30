Не могут определиться с погибшим: в россии устроили цирк с итогами погрома в Махачкале

В больницах находятся еще пятеро раненых

Россияне не могут определиться с информацией о последствиях осады аэропорта Махачкалы. В результате "охоты" на евреев там кто-то скончался, но пока непонятно кто.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявления Минздрава Дагестана и заместителя гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадины Пирмагомедовой. Так, по словам второго источника, один из российских полицейских, который пострадал во время налета скончался от полученных травм.

"Раненых не так много и умерший один. Полковник или кто он был, звание не помню. Камень прилетел ему в голову, поэтому так получилось", — сказала Пирмагомедова.

При этом отмечается, что в Минздаве Дагестана уже поспешили опровергнуть это заявление. Там говорят, что не подтверждают гибель полицейского.

По последним данным медиков, в больницах Дагестана сейчас лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы Двое из них в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм. Среди раненых большинство сотрудники полиции. Еще 18-ти пострадавшим с лёгкими травмами помощь медиками была оказана амбулаторно и пациенты отпущены домой.

Как предполагает УНИАН, вполне возможно, что такая путаница могла возникнуть из-за того, что, например, полицейский до этого написал заявление об увольнении по собственному желанию, поэтому фактически был убит не полицейский, а гражданское лицо.

"А может это вообще была какая-то бытовуха. А может это был еврей? И тогда дело приобретает совершенно другой оборот!", — пишет издание в своем Telegram-канале.

Напомним, что в российской Махачкале (Дагестан) толпа агрессивных людей парализовала работу аэропорта из-за того, что туда якобы прилетел рейс из Израиля. Они устроили охоту на евреев и разгромили аэропорт. Чем все это закончилось вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, как мир отреагировал на охоту на евреев в Махачкале.