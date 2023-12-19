В Киеве мужчина справил малую нужду на ханукию: его задержали копы

Ненавистнику евреев грозит штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на пять лет

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который справил малую нужду на монумент ханукия, установленный на Майдане Незалежности в честь иудейского праздника Ханука. При этом мужчина выкрикивал антисемитские оскорбления.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева. По словам полицейских, правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором мужчина оскверняет ханукию, называет ее граблями и говорит, что "евреи не будут заселять нашу землю".

"Работники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками отдела криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения", – говорится в сообщении.

По факту совершения правонарушения против задержанного открыто производство по ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Ненавистнику евреев грозит штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 – 8500 грн), или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в российской Махачкале (Дагестан) толпа агрессивных людей парализовала работу аэропорта из-за того, что туда якобы прилетел рейс из Израиля. Они устроили охоту на евреев и разгромили аэропорт. Чем все это закончилось, вы можете прочесть в материале "Телеграфа", перейдя на ссылку.

На фоне событий в секторе Газа в мире начали возникать вспышки антисемитизма, поджоги еврейских центров и т.д. В ответ на это самая популярная немецкая газета Bild даже издала манифест в защиту демократии, в котором выступила против исламского фундаментализма.