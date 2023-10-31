"Захід, у нас проблеми": як Європа та США реагують на спалах антисемітизму та виступи мусульман

Конфлікт на Близькому Сході також впливає на життя євреїв та мусульман у всьому світі

Після потужної військової відповіді Ізраїлю на жахливі масові вбивства цивільних, здійснені терористами ХАМАСу, у світі почали виникати спалахи антисемітизму, підпали єврейських центрів тощо. У відповідь на це найпопулярніша німецька щоденна газета Bild навіть видала маніфест на захист демократії, у якому виступила проти ісламського фундаменталізму.

Проблему також активно обговорюють у Єврокомісії, США, та різних правозахисних організаціях, які фіксують звернення про спалахи насильства, при чому потерпають також мусульмани.

Маніфест "Німеччино, у нас є проблема"

Газета Bild випустила редакційне звернення до громадян п'ятьма мовами, який складається з 50 пунктів. Там йдеться про різкий сплеск антисемітських настроїв у Німеччини, які редакція пов'язує зі збільшенням у країні кількості біженців з мусульманських країн, які прибували за урядування канцлера Ангели Меркель.

"Для нас немає невірних! Кожен може вірити у що завгодно – навіть у Санта Клауса"

"Останні кілька днів оголили те, що вже давно бродить і кипить у суспільстві: у нашій країні є багато людей, які борються проти нашого способу життя. Тих, хто радіє вбивству ні в чому не винних громадян. Хто вчить своїх дітей ненавидіти інших, бо вони "невірні". Хто хоче заборонити жінкам носити спідниці та штани. Вони зневажають закони та замість них слухають радикальних проповідників", — зазначається у вступі.

Маніфест закликає сказати "ні" ненависті до євреїв та людиноненависництву. У Німеччині гідність кожної людини недоторканна: не має значення, якого кольору в неї волосся, якою мовою вона розмовляє, у що вірить.

Пункти пояснюють, що у Німеччині люди не закривають обличчя одне від одного, чоловіки можуть любити чоловіків, а жінки — жінок, тут немає невірних — людина може вірити хоч у Санту, соціальні служби призначені для тих, хто не може, а не не хоче працювати, жінки носять бікіні у басейні, а наскільки довгою або короткою буде спідниця вирішує виключно жінка, яка її носить.

Велика Британія депортуватиме антисемітів

У Лондоні протести проти бомбардування Гази збирають десятки тисяч людей вже треті вихідні поспіль, що робить цей період особливо страшним для євреїв, які живуть у столиці, пише Guardian. У Лондоні та в інших містах є приклади протесту, який переходить межу з антисемітизмом і активною підтримкою звірств ХАМАСу: люди приносять плакати про ХАМАС, скандують "джихад". Community Security Trust (CST), який збирає звіти про антисемітизм у Великій Британії, зафіксував 64 антисемітські інциденти в кампусах британських університетів. А на мітингу в Бристольському університеті роздавали літературу про ХАМАС.

Міністр імміграції Великої Британії Роберт Джерік припустив, що відвідувачі країни будуть депортовані, якщо вони підбурюють до антисемітизму, навіть якщо їхня поведінка буде "нижчою кримінальних стандартів".

Дженрік сказав, що деякі люди "прославляли" терористичну діяльність і "вихваляли" ХАМАС". Це сталося після того, як він заявив Палаті громад у вівторок, що процес анулювання віз і видворення іноземців, які поширюють "ненависть і розбіжності", вже почався "у невеликій кількості випадків".

"Але я не погоджуюся з вашим припущенням про те, що … хтось, хто відвідує Великобританію, має право бути антисемітом, погрожувати британським громадам і може залишитися. Я вважаю, що є поведінка, яка є нижчою за кримінальні норми, але яка є неправильною, більшість розумних людей визнає її неправильною. Якщо ці люди не є британськими громадянами, вони просто відвідувачі нашої країни, які користуються привілеями життя тут, перебуваючи серед співвітчизників, тоді я боюся, що їхні візи будуть анульовані, і вони повинні залишити країну", — сказав Дженрік.

Він додав, що якщо ви приїжджаєте в цю країну, ви дотримуєтеся британських цінностей.

Євросоюз боїться, що заклики можуть перерости у теракти

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС поширюються "мова ненависті" та "злочини ненависті", помітного зростають злочинні дій антисемітського спрямування. Це є неприйнятним та потребує негайного реагування з боку ЄС:

"Ця криза мала вплив на внутрішню безпеку в ЄС, спричинила проблему швидкого поширення онлайн "мови ненависті" та терористичної пропаганди. Є зростаючий ризик, що це може перерости у насильство та у терористичні дії", — наголосила Фон дер Ляєн.

Директива ЄС з цифрових послуг забороняє інтернет-платформам поширювати контент терористичного спрямування. Європейське законодавство має інструменти, які дозволяють вимагати від платформ відповідних заходів, наприклад, видалення такого контенту. Досвід Європолу свідчить про те, що після того, як контент визнається терористичним, це тягне за собою негайну відповідь та видалення протиправної інформації з інтернет-ресурсів менш ніж за годину.

"Ми також провели обговорення навколо факту дуже суттєвого зростання антисемітських дій. Ми маємо бути дуже пильними щодо злочинних "актів ненависті". Я знову скористалася нагодою, щоб закликати лідерів сприяти ухваленню пропозицій Єврокомісії щодо включення випадків поширення "мови ненависті" та "дії ненависті" до переліку злочинів ЄС", — зауважила президентка Єврокомісії.

Майкл О'Флаерті, директор агентства ЄС з фундаментальних прав, попереджає, що антисемітизм становить загрозу існуванню для єврейської громади континенту та фундаментальних цілей Євросоюзу.

"Я чесно думаю, що з будь-якою великою негативною проблемою в нашому суспільстві ви знайдете антисемітські тропи, які знайдуть там свій шлях. Це свідчить про те, наскільки… антисемітизм є глибоко вкоріненим расизмом у європейському суспільстві", — каже О'Флаерті.

О'Флаерті додав, що "важливо бути пильним і засуджувати всі форми ненависті, які проявляються в Європі, включаючи ненависть до мусульман".

США: погрози студентам-євреям розслідуватиме ФБР

Політичний репортер Стівен Колінсон у статті для CNN пише, що Штати не стали винятком: єврейські денні школи скасували заняття, синагоги були зачинені, а соцмережі пульсують ненавистю до євреїв. Приміром, у Корнельському університеті студентам в інтернеті погрожували вбивством. Поліція посилила патрулювання, а губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул пообіцяла, що "ми не терпітимемо погроз, ненависті чи антисемітизму". Пропалестинські протести в деяких університетах переросли в антисемітизм і спонукали республіканців і деяких демократів попередити, що університетські містечка знаходяться в полоні крайнього лівого радикалізму.

Американська Ліга проти наклепу (ADL) заявила про зростання антисемітських інцидентів у США з 7 по 30 жовтня на 388% порівняно з попереднім роком, передає Reuters. Група повідомила про 312 інцидентів, включаючи переслідування, вандалізм і напади. Близько 190 з них були безпосередньо пов'язані з війною між Ізраїлем і ХАМАС, повідомляє ADL.

Водночас "прилітає" і мусульманам. Рада з американо-ісламських відносин (CAIR) повідомила, що отримала 774 скарги на інциденти, мотивовані ісламофобією та упередженням щодо палестинців і арабів з 7 по 30 жовтня. І це найвищий рівень з 2015 року.

Як зазначив Джо Байден у своїй промові 20 жовтня після повернення з Ізраїлю, США відкидають всі форми ненависті, будь то проти мусульман, євреїв чи будь-кого. 30 жовтня Байден оприлюднив нові заходи для боротьби з антисемітизмом в університетських містечках, а високопосадовці підкреслили необхідність боротьби з антиєврейською ненавистю.

А сьогодні ФБР заявило, що розслідує потенційний антисемітський злочин на ґрунті ненависті в Корнельському університеті. У ФБР заявили, що сприймають погрози серйозно.

Нагадаємо, що в російській Махачкалі (Дагестан) натовп агресивних людей паралізував роботу аеропорту через те, що туди нібито прилетів рейс із Ізраїлю. Вони влаштували полювання на євреїв та розгромили аеропорт. Чим все це закінчилося ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.