В столице продали здание с "Киевской перепичкой": стало известно, что будет с легендарным фастфудом

150 миллионов гривен за один лот – это абсолютный рекорд среди проданного коммунального имущества по всей стране за все время независимости

На аукционе за рекордную сумму продали дом в центре Киева, в котором более 40 лет находится известный фаст-фуд, легендарная "Киевская перепичка". Это заведение уже стало одной из визиток столицы.

Об этом сообщил директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь. Информация с его комментариями была опубликована на Официальном портале Киева.

"Нам удалось получить на аукционе втрое больше, чем стартовая цена, за здание на улице Богдана Хмельницкого. 150 миллионов гривен за один лот – это абсолютный рекорд среди проданного коммунального имущества по всей стране за все время независимости. Фактически мы продали второй, третий и четвертый этажи здания, потому что все помещения на первом этаже, включая легендарную "Киевскую лепешку", уже находились в частной собственности. Поэтому с заведениями общепита ничего не случится – они продолжат свое существование", – сказал Гудзь.

Также он обратил внимание на необходимость таких аукционов наполнения бюджета специального фонда столицы. Средства из него используют исключительно на ремонты и строительством социально значимых объектов, к примеру, больниц, детсадов, школ и т.д.

"В условиях военного положения и ограниченных возможностей столичного бюджета такие поступления очень важны и являются весомой поддержкой для коммунальных заведений Киева. Мы, как специалисты своего дела, четко понимаем, чего стоит столичная недвижимость и ее обслуживание, поэтому и выставляем ее на торги за рыночную цену, а получаем даже больше, чем ожидали. Это говорит о том, что даже в условиях нестабильной экономики у инвесторов есть доверие к Киеву", – подытожил директор Департамента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал том, что в Киеве планируют переименовать 14 улиц. Жители столицы могут предложить собственные варианты новых названий.