У столиці продали будинок з "Київською перепічкою": стало відомо, що буде з легендарним фастфудом

150 мільйонів гривень за один лот – це абсолютний рекорд серед проданого комунального майна по всій країні за весь час незалежності

На аукціоні за рекордну суму продали будинок у центрі Києва, в якому понад 40 років перебуває відомий фастфуд, легендарна "Київська перепічка". Цей заклад уже став однією із візиток столиці.

Про це повідомив директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь. Інформація з його коментарями була надрукована на Офіційному порталі Києва.

"Нам вдалося отримати на аукціоні втричі більше коштів, ніж стартова ціна, за будівлю на вулиці Богдана Хмельницького. 150 мільйонів гривень за один лот – це абсолютний рекорд серед проданого комунального майна по всій країні за всі часи незалежності. Фактично, ми продали другий, третій та четвертий поверхи будівлі, бо всі приміщення на першому поверсі, включаючи легендарну "Київську перепічку", вже знаходились у приватній власності. Тому із закладами громадського харчування нічого не трапиться – вони продовжать своє існування", – сказав Гудзь.

Також він звернув увагу на необхідність таких аукціонів заповнення бюджету спеціального фонду столиці. Кошти з нього використовують виключно на ремонти та будівництво соціально значущих об’єктів, наприклад, лікарень, дитсадків, шкіл і т.д.

"В умовах воєнного стану та обмежених можливостей столичного бюджету такі надходження дуже важливі і є вагомою підтримкою для комунальних закладів Києва. Ми, як фахівці своєї справи, чітко розуміємо чого вартує столична нерухомість і її обслуговування, тому і виставляємо її на торги за ринкову ціну, а отримуємо навіть більше ніж очікували. Це говорить про те, що навіть в умовах нестабільної економіки у інвесторів є довіра до Києва", — підсумував директор Департаменту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві планують перейменувати 14 вулиць. Мешканці столиці можуть запропонувати власні варіанти нових назв.