В Киеве серьезная авария с пострадавшими: авто превратилось в груду металла (фотофакт)
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Водитель и пассажирка легковушки были госпитализированы
В ночь на четверг, 11 января, в Дарницком районе Киева произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель легковушки Kia не справился с управлением и на большой скорости врезался в грузовик.
В результате аварии легковой автомобиль превратился в груду металла и его буквально разорвало на части. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев инфо".
Известно, что на проспекте Петра Григоренко водитель Kia на большой скорости врезался в грузовой автомобиль. По неподтвержденной информации, водитель легкового авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения пострадал водитель и пассажирка легковушки — их госпитализировали. На данный момент, о состоянии их здоровья и тяжести полученных травм ничего не известно.
Стоит отметить, что удар был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла — у нее полностью смялась передняя часть и оторвалась крыша.
Причины и обстоятельства аварии предстоит установить правоохранителям. По данному факту будет проведено расследование.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Оболонском районе Киева произошла серьезная авария при участии двух легковушек. На месте работали спасатели, которым пришлось при помощи специнструмента доставать пострадавших из покореженных авто и передавать их в руки медиков.